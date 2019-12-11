Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru - Son Dakika

Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru

7 saat önce

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganı ile düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın başvurular sona erdi.

Sabancı Vakfı Dördüncü Kısa Film Yarışması'na rekor başvuru, System.String[]

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganı ile düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın başvurular sona erdi. Bu yıl "Dijital Yalnızlık" temasıyla gerçekleştirilen Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması'na Türkiye'nin 53 farklı ilinden toplam 490 başvuru yapıldı.

Rekor başvuru alan 4. Kısa Film Yarışması'na en çok başvuru İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya, Mersin, Bursa ve Mardin'den geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ve Girne illerinin yanı sıra yarışmaya, yurt dışından Toronto, Paris ve Köln şehirlerinden de başvuru yapıldı. Daha önce herhangi bir uzun metraj filmi bulunmayan sinemacıların katıldığı yarışmaya en çok başvuru 20-23 yaş aralığındaki sinemacılardan geldi. 15 yaşından 66 yaşına kadar geniş bir yelpazede yönetmenin başvurduğu yarışmanın yaş ortalaması 27 oldu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan eserler 24 Aralık'ta açıklanacak ve finalistler arasından dereceye girenler 15 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde ödüllendirilecek. Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde anlatan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL verilecek.

İlk yılında "Mülteci Kadınlar", ikinci yılında "Çocuk İşçiler" ve üçüncü yılında "Ayrımcılık" teması ile düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na ilk üç yılında Türkiye'nin her bölgesinden ve Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden 750'ye yakın başvuru gelmişti.

BAŞVURAN TÜM YARIŞMACILARIN GELİŞİMİNE DESTEK

Sabancı Vakfı, sinemacıların gelişimini desteklemek amacıyla Kısa Film Yarışması'na başvuran tüm eser sahiplerini Kısa Film Platformu adıyla düzenlenen toplantılarda bir araya getiriyor, çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Atölye çalışmalarında genç sinemacılar, sinemanın usta isimleriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Bugüne kadar Yeşim Ustaoğlu, Tolga Karaçelik, Stefan Arsenijevic, Mike Downey, Ben Gibson gibi usta isimler buluşmalara katılarak genç sinemacılarla deneyimlerini paylaştılar.

Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgiye www.kisafilmuzunetki.org adresinden ulaşılabilecek.


Sabancı Vakfı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
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