Sabun üretimine yıllar önce evinin mutfağında başlayan girişimci 26 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Sabun üretimine yıllar önce evinin mutfağında başlayan girişimci 26 ülkeye ihracat yapıyor

30.04.2021 11:03
Sabun üretimine yıllar önce evinin mutfağında başlayan girişimci 26 ülkeye ihracat yapıyor, System.String[]

Yalova'da doğadan temin ettiği kükürt, bitki, yaprak, bal, süt gibi çeşitli ürünler ve gravür altınla sabun imal eden 57 yaşındaki Ethem Erten, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Irak ve Katar'ın aralarında olduğu 26 ülkeye ihracat yapıyor.

Yalova'da doğadan temin ettiği kükürt, bitki, yaprak, bal, süt gibi çeşitli ürünler ve gravür altınla sabun imal eden 57 yaşındaki Ethem Erten, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Irak ve Katar'ın aralarında olduğu 26 ülkeye ihracat yapıyor.

Manisa'da ikamet ettikleri dönemde 28 yıl önce kendi ihtiyaçları için eşi Zekiye Erten ile evlerinin mutfağında zeytinyağından sabun üreten Erten, bir süre sonra bunları tanıdıklarına ait marketlere satmaya başladı.

Ürünlerinin büyük rağbet görmesi üzerine zeytin yaprağı çeşidini ekleyen Erten, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurduğu atölye 17 Ağustos 1999 depreminde yıkılınca ailesiyle Yalova'ya taşındı.

Eşi ve biri kız iki çocuğuyla tekrar sabun üretimine başlayan, çeşitlerine farklı bitkileri ekleyen Erten, kısa sürede artan talepleri karşılamak için Termal ilçesi yolunda tesis kurdu.

Sabuncu Baba firmasının sahibi Ethem Erten, AA muhabirine, bu mesleği kendi zeytinliklerinden elde ettikleri yağlardan sabunlar yapan anne ve babasından öğrendiğini söyledi.

Sıkıntılı günleri aşmak için eşiyle ürettikleri ilk sabunlardan bazılarını hala sakladıklarını belirten Erten, "İlk olarak 50 sabunu marketlere verdik. Ardından tekrar talep gelince biz de üretmeye devam ettik." dedi.

"Bir gün müşterimin biri aradı ve altınlı sabun yapmamı istedi"

Zamanla işleri büyüttüklerini ve ayda 70 bin civarında sabun üreten bir işletme seviyesine yükseldiklerini dile getiren Erten, 1999'daki depremde bazı çalışanlarının hayatını kaybettiğini anlattı.

Yalova'da hem tekrar üretime hem de ihracata başladıklarını bildiren Erten, şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz yüzde 100 doğal ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Yani sabunun geldiği son noktadayız şu anda. Bir gün müşterimin biri aradı ve altınlı sabun yapmamı istedi. Şaşırdım ve nasıl olacağını merak ettim. Gravür (bir kazıma yöntemi) altınlı sabun yaptık. Bu sabunu Anneler Günü veya Sevgililer Günü için her yerden talep ediyorlar. Bu altınlı sabunumuzu başta Almanya olmak üzere ABD gibi ülkelere göndermeye başladık. Hatta Güney Afrika'da balayı adası olarak bilinen bir adaya da göndermeye başladık. Zaten dünyanın her yerinden müşterilerimiz gelir ve buradaki reyondan ürün seçer, biz de onlara göndeririz."

Yurt dışından en çok talep gören ürünler

Şu anda 125 farklı üründen 9 bin 500 çeşit sabun ürettikleri bilgisini veren Erten, her sabunun ayrı hikayesinin bulunduğunu vurguladı.

İhracat çalışmalarına değinen Erten, "26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin, Rusya, ABD, Türkmenistan, Irak, Ukrayna, Gürcistan, Hollanda, Almanya gibi ülkeler en fazla gönderdiğimiz yerler. Bu ülkelere yoğun olarak keçi sütlü, argan yağlı, aloe vera, limon içerikli ürünler gönderiyoruz. Örneğin ABD'den 40 çeşit sabun belirlediler, her çeşitten 500'er adet göndermemizi istiyorlar." diye konuştu.

Ayda yaklaşık 60 bin adet sabun ürettiklerini, çoğunu ihraç ettiklerini aktaran Erten, zamanla ülke sayısı ve üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabun üretimine yıllar önce evinin mutfağında başlayan girişimci 26 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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