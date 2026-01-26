"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı - Son Dakika
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
26.01.2026 09:11  Güncelleme: 09:33
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere bir hemşire de destek vermişti. Kocaeli'de görev yapan hemşire hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşmıştı. Önce soruşturma başlatılan o hemşire dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

UZAK ŞEHİR OYUNCUSUNDAN DESTEK

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın yankıları sürerken Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık da paylaştığı görselle akıma destek verdi.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.

AKIMA KATILAN HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada hızla yayılan akıma, destek verenlerden biri de Kocaeli'de görev yapan hemşire oldu. Hastanede saçını ördüğü videoyu paylaşan hemşire, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yps9yntvx7 yps9yntvx7:
    ülke tımarhaneye dönmüş yemin ederim. bunun için memuru gözaltına almak ne demek.. afganistanda bile olsa almazlardı. 83 170 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    bile derken, Afganistan ile Türkiye'yi kıyaslamak bile saçmalık. orada adalet var, burada demokrasi 69 22
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Yani o kadar dağcılara ozeniyorsunuz dağa çıkın. 19 5
    Benvekendim Benvekendim :
    Özel hayatında ne yapıyorsan yap, ama devlet memuru isen ve hatta görev yerinde yani devlet kurumunda isen kafana göre hareket edemezsin. 5 2
  • Narkoz null Narkoz null:
    buna en büyük ceza çok sevdiği kardeşlerinin yanına göndermek olur yollayın suriyeye kardeşleriyle mutlu mesut yaşasın ???? 147 50 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    bu zulüm nereye kadar 49 127 Yanıtla
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    bırakın şu insanları en başlarıyla abi kardeş gibi yaşayıp bu insanlara ses çıkaramazsınız 40 37 Yanıtla
  • 6462948a 6462948a:
    Buna zulüm diyen gitsin Suriye'de yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir teröristin evi değildir. Teröre destek vermek isteyen kendine başka ülke baksın. 18 5 Yanıtla
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
