Sadıkoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika

Sadıkoğlu'ndan deprem açıklaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 21 yıl önce meydana gelen Marmara Depreminin şiddeti ve etkilediği alan açısından son yüzyılın en büyük depremi olduğunu ifade etti.

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 21 yıl önce meydana gelen Marmara Depreminin şiddeti ve etkilediği alan açısından son yüzyılın en büyük depremi olduğunu ifade etti.

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını belirtti. Başkan Sadıkoğlu, "17 Ağustos depremi sonrası ülkemizde çok sayıda deprem yaşadık. Her deprem bize 17 Ağustos'u hatırlattı. Yakın tarihimizde bölgemizde ve ilimizde de ciddi depremler meydana geldi. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Malatya'mızda da hissedildi ve ciddi hasarlar bıraktı. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah aynı acıyı bir daha yaşatmasın, ülkemizi tüm felaketlerden korusun" dedi.

" MTSO olarak deprem kredisine farklı bir boyut kazandırdık"

Elazığ depremi sonrası ekonomide yaşanan sıkıntıları çözmek için MTSO üyelerinin deprem kredisi kullanımı adına ciddi adımlar attıklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem ilimizde fiziki hasarlar bıraktığı gibi ekonomik hasarları da beraberinde getirdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak depremden ciddi anlamda zarar gören Malatyalı işletmelere ve sanayiciye yönelik önemli bir adım attık. KOSGEB Deprem Kredisi üyelerimizin sıkıntılarını gidererek gündelik yaşama dönmesi için büyük önem arz ediyordu. Konuyu MTSO gündeminden, TOBB'un gündemine taşıdık. Bakanlıklar başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde ciddi girişimlerde bulunduk. KOSGEB'in 'Acil Destek Kredisi Programı' kapsamında depremden zarar gören bin 500 üyemiz bu krediden hemen faydalandı. Deprem sonrası ortaya çıkan pandemi süreciyle birlikte oluşan ekonomik durgunluğun önüne geçmek, üretimde sürekliliği sağlamak için imalat sanayinde faaliyet gösteren üyelerimizin de depremden fiziki olarak zarar görmese de bu krediden faydalanabilmesi için girişimlerde bulunduk. Deprem sürecinde bölgemize gelen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Alabayrak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve KOSGEB Başkanımız Sayın Cevahir Uzkurt'a bu durumun önemini anlattık. Malatya sanayicisinin üretimdeki yerini ve istihdamın bu kritik süreçte azalmaması için işletmelerin buna ihtiyacı olduğunu söyledik. Üyelerimiz için yaptığımız girişimlerin karşılığını en nihayetinde almış olduk. Yaptığımız görüşmeler neticesinde 3000 üyemiz daha deprem kredisi için başvuruda bulundu. Böylece, başvuru süreçlerini yakından takip ettiğimiz 4 bin 500 üyemizin çoğunun faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB Deprem Kredisinden yararlanmasını sağlamış olduk. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, büyüyen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Malatyalı işletmelerimizin daima yanında olduğumuzun ve olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu'ndan deprem açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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