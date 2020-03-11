Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

14 dakika önce

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile ilgili açıklama yapacağı duyuruldu. Açıklamanın, Ankara'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak, System.String[]

Ayrıntılar geliyor...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, tüm personelin izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:22 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, tüm personelin izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
00:18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
00:15 "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri
00:12 Eşekle getirdiği kitapları çocuklara dağıttı
23:57 Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 00:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]