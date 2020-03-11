Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile ilgili açıklama yapacağı duyuruldu. Açıklamanın, Ankara'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacağı belirtildi.
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11.03.2020 00:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak - Son Dakika