Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)

23.10.2020 21:23
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına ilişkin, "Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına ilişkin, "Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım. 'Hayat eve sığar' cümlesini yeniden hatırlayalım." dedi.

Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Koca, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Burada bölge toplantısına katılan ve 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüşen Koca, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da sağlık tesislerine yönelik yatırım planlamaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastanelerimizin yaşadığımız salgından önce bulundukları bölgenin sağlık hizmetlerine yaptıkları katkı vatandaşlarımız tarafından takdire mazhar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Hayalim' diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem vesilesiyle hem de bugün hala mücadele ettiğimiz Kovid-19 salgını vesilesiyle tekrar tekrar görmüş olduk. Bursa ve Balıkesir'deki şehir hastanelerimizin pandemi döneminde verdikleri sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Bölgemize çok önemli katkılar sağladığını gördük. Geçen yıl hizmete almış olduğumuz Bursa Şehir Hastanemiz de salgın hastalık döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu. Şehir Hastanemizi hizmete alırken, Bursa Devlet Hastanemizi, Zübeyde Hanım Doğumevini ve Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanemizi, yeni tesisimize taşımıştık. Öncelikle şunu ifade edeyim, Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesinin pandemi sonrası renovasyonunu yaparak, sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Bu tesisler üzerinden hiçbir spekülasyona izin vermeyelim. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi, önceki tesislerimize sahip çıkarak hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Bursa Şehir Hastanesine ulaşım için metro ihalesi yapılacak

Bursalıların, Şehir Hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 27 Ekim'de metro ihalesini yapacaklarını belirten Koca, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin ihalesinin ise gerçekleştirildiğini, herhangi bir ödenek sorunu olmayan bu hastaneyi hızlıca tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Büyükorhan İlçe Hastanesi inşaatının sürdüğünü ve gelecek yıl ilkbaharda açılacağını bildiren Koca, "Harmancık İlçe Devlet Hastanemizin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Türkiye'de tek olan Spastik Çocuklar Hastanemizi yenileyeceğiz. Hayırseverlerin ve Belediyemizin desteği ile arsası genişletildi. İmar çalışmaları tamamlandı. Proje ihalesini yaptık. Projesini tamamlayıp inşaatına başlayacağız." bilgisini paylaştı.

Koca, Balıkesir'de Sındırgı ve Gömeç ilçe devlet hastanelerinin inşaatlarını bu yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacaklarını dile getirdi.

Bigadiç Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatına başlandığını, yapımını tamamladıkları Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezinin geçici kabul çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Susurluk Devlet Hastanemizin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz. Edremit Devlet Hastanesi ve Merkez Devlet Hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'de Çan Devlet Hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. Gökçeada Devlet Hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Bu yıl Biga Ağız Diş Sağlığı Merkezinin ihalesini yapacağız. Yalova'da Devlet Hastanemizin inşaatına geçen yıl başlamıştık, önümüzdeki yıl da tamamlayacağız. Bilecik ilimizde Bozüyük Devlet Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl hastanemizi tamamlayıp hizmete alacağız. Bozüyük Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatımıza da bu yıl başlıyoruz. Bugün değerlendirmeye aldığımız illerde saydıklarımın dışında birçok Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yatırımlarımız da devam ediyor."

"Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir"

Salgınla mücadelede yurt genelindeki duruma değinen Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Salgın Anadolu kentlerinde ikinci zirve dönemindeyken, İstanbul'da mücadelenin önemi artarken, günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini, Kontrollü Sosyal Hayat şeklinde yapmıştık. Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım. 'Hayat eve sığar' cümlesini yeniden hatırlayalım. Dışarıya çıkmışsak, kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil, başkalarıyla paylaştığımız her ortamda maske takalım. Mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur."

Koca, Anadolu genelindeki ikinci zirve döneminin, bugün çalışma toplantılarında ele aldıkları 5 il için de geçerli olduğunu belirtti.

Salgına karşı yürüttükleri mücadele için Bursa halkından, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ettiğini anlatan Koca, "Bursa, salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Son bir haftadaki günlük vaka sayıları, ilk zirveyi yaşadığımız eylül ortasına kıyasla 3 kat fazladır. El birliğiyle yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim." değerlendirmesini yaptı.

"Mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diğer illerle ilgili şunları kaydetti:

"Bilecik, salgında ilk zirveyi 10 Eylül'de yaşamıştı. O güne kıyasla, günlük vaka sayısı iki katına yaklaşmıştır. Dikkat çekici diğer nokta, zatürre oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasıdır. Yayılımı önlemenin yolu, teması azaltmak, kurallara uymaktır. Yalova, ikinci zirveyi Türkiye geneliyle aynı günlerde yaşıyor. Nisan dönemine kıyasla günlük vaka sayısı yüzde 50 arttı. Bilecik'te olduğu gibi Yalova'da da zatürre oranı yüksek ve yüzde 10 civarında seyrediyor. Bu kentimizden de daha güçlü bir mücadele bekliyoruz. Çanakkale'de yüzde 50 oranındaki artış, ilk zirveye benzerlik gösteriyor. Bu ilimizin kontrolü elde tutması ve tedbirlerde çok kararlı olması gerekiyor. Balıkesir, ilk zirveyi eylül başlarında yaşamıştı. Son iki haftada yüzde 50 vaka artışı görüyoruz. Bu ilimiz için verebileceğim bir iyi haber, zatürre oranının düşmeye devam etmesidir."

Türkiye'nin sağlık sisteminin hastayı en iyi şekilde tedavi edecek güçte olduğuna dikkati çeken Koca, sahadaki müdahalede ise ekiplerin büyük başarı gösterdiğini dile getirdi.

Asıl önemli olanın, hastalıktan uzak durarak salgına set çekmek olduğunu anlatan Koca, "Sağlık ordumuzun hastalarımızı tedavi etmek için gösterdiği çabayı, tedbirlere uymak için her birimizin göstermesidir. Sizlere, açık ve ısrarlı mesajım şudur: Salgınla mücadelede halen, tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak, tedbirlere uymakla mümkündür." diye konuştu.

(Bitti)

Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2) - Son Dakika


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