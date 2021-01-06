Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek
06.01.2021 20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.
Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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