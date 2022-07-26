Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS şampiyonlarına üstün başarı bursu - Son Dakika
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS şampiyonlarına üstün başarı bursu

26.07.2022 10:48
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS şampiyonlarına üstün başarı bursu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih edecek YKS 2022 şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini açıkladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih edecek YKS 2022 şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini açıkladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni, sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı başardıklarını, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını aktaran Prof. Dr. Erdöl, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencileri desteklemek için çaba harcıyoruz. Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'e gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak, YKS 2022 puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 4 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 501-2000'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık 2 bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık" dedi.

AKADEMİK BAŞARILARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BURS VERİLECEK

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Prof. Dr. Erdöl, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyleyerek "Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz " ifadelerini kullandı.

"BİZİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİMİZ YURT KONUSUNDA DA SON DERECE ŞANSLI"

Prof. Dr. Erdöl, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Trabzon, Kayseri ve Adana'da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıkmaktadır. İstanbul'da bulunan Hamidiye Külliyemiz, Marmaray, Avrasya tüneli, liman, deniz, hızlı tren, metrobüs, havalimanı ile kolay ulaşılabilen bir yerdedir. Gülhane Külliyemiz ve diğer illerde bulunan tıp fakültelerimiz hem şehir içi hem de şehir dışı ulaşım olanakları açısından bölgesindeki en avantajlı konuma sahip yerleşkelerin başında gelmektedir. Öğrencilerimizin ulaşım imkanları ile şehirle bağı asla kopmaz. İstanbul Hamidiye külliyemizin ve diğer illerdeki fakültelerimizin yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunmaktadır. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisinde bulunan yurdumuza da YKS puanına göre kız öğrencilerimize öncelik vermek üzere öğrencilerimizi yerleştirmekteyiz. Diğer illerdeki fakültelerimizde eğitim gören öğrencilerimiz de fakültelerimizin yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanaklarından faydalanmaktadır" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Cevdet Erdöl, Haydarpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS şampiyonlarına üstün başarı bursu - Son Dakika

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