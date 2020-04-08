Sağlıkta şiddetin engellenmesi teklifi TBMM'de - Son Dakika
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Sağlıkta şiddetin engellenmesi teklifi TBMM'de

6 saat önce

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Sağlıkta şiddetin engellenmesi teklifi TBMM'de, System.String[]

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını gazetecilerle paylaştı.

Şu anda önemli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Turan, dünyanın dört bir tarafında benzer risklerin olduğu bir dönemin yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatmak için gece gündüz çalıştığını belirten Turan, "Birçok örnek gösterilen ülkeden, birçok Avrupa ülkesinden çok daha önemli, hızlı tedbirler alarak bu sorunun en az hasarla ülkemizden gitmesi için büyük bir çaba sarf ediyor ve sonuç alıyoruz. Bu sorunu tüm tedbirlerimizle milletimizin duasıyla bir an önce aşmak yani normal hayatımıza dönmek en büyük iddiamız, en büyük duamız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer tüm ilgililerin, konuyla ilgili muazzam performans sergilediğini, önemli adımlar attığını ifade eden Turan, "Bu savaşın en önünde sağlık çalışanlarımız var. Riskin belki de en büyüğünü onlar taşıyorlar." diye konuştu.

Bu yüzden Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda, sağlık çalışanları için 32 bin ek personel alımı, ek ödemelerin yani performans ödemelerinin en üst tavandan verilmesi gibi önemli kararlara imza atıldığını hatırlatan Turan, bunların 1 aylık maliyetin 1,5 milyar lirayı bulduğu, çok önemli rakamların söz konusu olduğu yatırımlar olduğuna dikkati çekti.

Sağlık personeline, faile hizmetten kaçınma hakkı

Sağlık çalışanlarının, taleplerini karşılamanın, yasama olarak görevleri olduğunu belirten Turan, "AK Parti'nin, MHP ile beraber verdiği, kamuoyunun sağlıkta şiddetin engellenmesi diye bildiği yasa teklifini Meclis Başkanlığına ilettik." dedi.

Teklifin, yalnızca kamuda çalışan sağlık çalışanlarını değil özel sağlık çalışanlarını da ilgilendirdiğini bildiren Turan, şöyle konuştu:

"Sağlıkla ilgili çalışma içinde olan hangi personelimiz varsa bunların tümünü kapsayan bir teklif. Teklife göre üç önemli ana başlığımız var: İlki, teklifte yine kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık çalışanlarımızın, tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 oranında artırılıyor. Bu suçlar, asla erteleme ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi gibi infaza ilişkin hususlara konu olmayacak. Mağdur personele, faile hizmetten eğer başka bir kişi varsa kaçınma hakkı verecek. Örneğin hasta iddiasındaki kişi, ilk yardıma geldiğinde birden fazla doktor varsa ve doktorun biriyle bir polemiği, kavgası, nizası, mahkemesi varsa, bu doktorumuza bir başka doktor olması kaydıyla çekilme hakkı tanınacak."

Turan, kamuoyunun yakından takip ettiği ve sağlık çalışanlarının hassaten beklediği kanun teklifini vermenin onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Tüm sağlıkçı arkadaşlarımızla bunu çalıştık. Bugün MHP ile imza altına alıp, az önce komisyona havalesi için Meclis başkanlığımıza vermiş olduk." ifadesini kullandı.

"Sağlık çalışanları bizim için özel bir savaş veriyor"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, teklifin, infaza ilişkin hiçbir konu olmayacağı yönündeki açıklamasına açıklık getirdi.

Turan, teklifin detayına ilişkin soru üzerine, sağlık çalışanlarına ilişkin hakaret, tehdit, yaralama ve görevi yapmaya engel eylemlerinin olması halinde kişiyle ilgili verilen cezanın gerekçelerine bakılmaksızın infazın ertelenmesine gündem olmayacağını belirtti.

Kişinin direkt cezaeviyle muhatap olacağının altını çizen Turan, şöyle devam etti:

"Kişi hakaret etti ya da yaraladı, 'Ben bunu ilk defa yapıyorum. Para cezası alacağım.' diyemeyecek. Teklifimizle, bu suçlara konu olan tüm faillerin cezaevine girmesi öngörülüyor. Herkes kıymetlidir, her vatandaşımız bizim için önemlidir ama sağlık çalışanlarımız şu an bizim için özel bir savaş veriyor, özel bir zamandan geçiyoruz. Onlara ilişkin tedbirlerimizin özel olması anlaşılabilir bir mesele. Yoksa hukuk sistematiğini incelediğimizde tabii ki tüm vatandaşlarımız eşittir. Hepsinin infazı da cezalandırılmaları da aynı alması gerekir ama özel durumlardan geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarının olmaması için bu adımı atıyoruz. Dolayısıyla bu suçu işleyen kim varsa erteleme, paraya çevirme değil tam aksine cezaeviyle muhatap olma hükmü eklenmiş oluyor."

"Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konu"

TBMM Genel Kurulunun dünkü oturumunda, CHP'nin sağlıkta şiddet önergesinin kabul edilmemesine ilişkin soru üzerine Turan, önerge görüşülürken Genel Kurul salonunda 7 CHP milletvekilinin bulunduğunu söyledi.

"CHP, kendi önerisini kabul etmedi ki biz onu reddetmiş olalım." diyen Turan, "Bir önerge verildiğinde 7 kişiyle mi gelinir? Dolayısıyla bu konu siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konu. Bu konu doktorumuzun, hemşiremizin, hepimizin konusu ve tüm partilerin desteği ile bu işi yapmak durumundayız." dedi.

Turan, CHP'nin her hafta olduğu gibi dün de yalnızca konuşma hakkı almak için bu önergeyi verdiğini, samimi olunması halinde Meclis Başkanlığına sundukları teklifi, görüşülmekte olan teklife madde ihdası olarak eklenebileceğini belirtti.

"İnfaz düzenlemesine madde ihdasıyla ekleyelim"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de dün bu yönde teklifte bulunduğunu anımsatan Turan, şunları kaydetti:

"Bu teklifimizi tüm partiler sağduyuyla değerlendirsinler. Makul karşılarlarsa ki öyle olması gerektiği kanaatindeyim, bunu infaz yasasına yani şu an görüşülen teklife ekleyelim. Fakat başta HDP ve CHP'nin şu an görüşülen infaz yasanının bazı bölümlerine şerhi olduğundan, bu kanuna bunu eklemeyi uygun görmediler. Ben bir daha çağrıda bulunuyorum; dünkü oylamada 7 milletvekili olan CHP'li ve tüm diğer partili arkadaşlara diyorum. Bu teklifimize makul yaklaşıyorsanız, bırakın komisyon aşamasını, zaman kaybını. Şu an görüşülmekte olan infaz yasasının içerisine bu teklifi madde ihdası olarak ekleyelim. Çünkü madde ihdası tüm partilerin imzalaması halinde söz konusu olabilir. CHP'nin teklifinin uygun olması halinde biz zaten bunu zaten eklerdik. Ceza sistematiği, ceza kanunu var. Hepsini beraber çalışıp bu adımı atmak lazım."

Ak Parti Grup Başkanvekili Turan'a, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin eşlik etti.

Kanun teklifiyle getirilen düzenlemeler

Üç maddelik teklife göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde, hizmet diğer personel tarafından verilecek.

Milletvekili, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:32 Kaynak: AA

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