Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! Binlercesi ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! Binlercesi ele geçirildi

Haberin Videosunu İzleyin
26.12.2025 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! Binlercesi ele geçirildi
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda toplam 91 bin 384 litre sahte/kaçak içkinin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 171 kişiye adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yılbaşı öncesi 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

171 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve EGM KOM Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerince yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN CANINA ZARAR VERİLMESİNİ ENGELLEDİK"

Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Sahte İçki, Operasyon, Güvenlik, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! Binlercesi ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite Öğrencileri Yemekler İçin 6 Çeşit Yenilebilir Parfüm Üretti Üniversite Öğrencileri Yemekler İçin 6 Çeşit Yenilebilir Parfüm Üretti
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti
Diyarbakır’da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı
Ankara’da düşen uçakla ilgili kritik gelişme Tüm kayıtlara el konuldu Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu
11. Yargı Paketi’nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı 11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2024’ün yolcu rekoru 11 ayda kırıldı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2024'ün yolcu rekoru 11 ayda kırıldı
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
MSB’den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil MSB'den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil

10:42
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya’da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia
10:18
6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
10:11
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı teröristi yakaladı
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
09:32
Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında
Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında
09:14
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi Maçta neler olmuş neler
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler
09:03
Yeni yılda faturalar zamlanacak mı Bakan Bayraktar net konuştu
Yeni yılda faturalar zamlanacak mı? Bakan Bayraktar net konuştu
08:34
Erden Timur ne ile suçlanıyor İşte gözaltı gerekçesi
Erden Timur ne ile suçlanıyor? İşte gözaltı gerekçesi
08:09
Bahis operasyonunda yeni perde Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı
08:01
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:32
Vepara’ya yasa dışı bahis operasyonu 31 kişi hakkında gözaltı kararı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 10:58:11. #7.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! Binlercesi ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.