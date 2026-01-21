Sahte Kimlikle 15 Milyon Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sahte Kimlikle 15 Milyon Dolandırıcılık

Sahte Kimlikle 15 Milyon Dolandırıcılık
21.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

87 yaşındaki kadın, ölen kardeşinin kimliğini kullanarak devleti 15 milyon zarara uğrattı.

Yozgat'ta 87 yaşındaki kadının 21 yıldır ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak ölen eniştesinden kalan maaşı alıp, farklı devlet imkanlarından istifade ederek devleti 15 milyon zarara uğrattığı tespit edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 kişinin 65 yaşında vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgilerini kullanılarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin ettiğini tespit etti. Şefaatli ilçesinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayında, 87 yaşındaki S.C.'nin 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi. Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi. S.C.. kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi özel belgede sahtecilik' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sahte Kimlikle 15 Milyon Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte Kimlikle 15 Milyon Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.