At ile Çift Sürmede İşçi Bulunamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

At ile Çift Sürmede İşçi Bulunamıyor

At ile Çift Sürmede İşçi Bulunamıyor
10.03.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik'te at ile çift sürmenin yevmiyesi 8 bin TL fakat kalifiye işçi bulunamıyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde dağlık arazilerdeki incir bahçelerinde at ile çift sürmenin günlük yevmiyesi 8 bin TL olmasına rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Ben de duyuyorum 7 bin TL, 8 bin TL 9 bin TL'ye kadar çıkan yevmiyeler var. 20 yıl içerisinde bu iş tamamen bitebilir. İşçi bulunmuyor, bulunsa bile belli bir tecrübe lazım" dedi.

Germencik ilçesinin kırsal Çarıklar Mahallesi'nde yaşayan Ruhi Doğan (50), baharın gelmesiyle birlikte incir bahçelerinde bakım çalışmalarına başladı. Önce ağaçlardaki kuru dalları budayan Doğan, daha sonra yılın 12 ayı baktığı atlarıyla bahçeleri sürmeye başladı. Doğan, normalde 8 saat yapılan işi yaklaşık 3 saat çalışarak yaptıklarını söyledi.

İncir bahçelerinin zamanında sürülmemesi halinde otların arttığını ve ürün kalitesinin düştüğünü belirten Doğan, arazilerin dağlık olması nedeniyle bakım çalışmalarını atlarla yaptıklarını kaydetti. Doğan, "Olmazsa olmazımız atlarımızdır. Onlara kendimizden daha güzel bakarız. Bakmazsak bize hizmet etmezler. Her yılın şubat sonu ve mart başları gibi incir bahçelerinde çalışmaya başlarız. Önce incir ağaçlarını budarız. Ağaç üzerindeki kuru dalları keseriz. Sonra çift sürmeye başlarız. Ramazan ayı olmasına rağmen oruçlu halimizle bu işi yapıyoruz. 10 saat çalışacağımıza 3 saat çalışıyoruz. Bu ağaçlara bakım yaparsak meyvesi de güzel olur" dedi.

ACEMİ ATLAR USTA ATLAR İLE EĞİTİLİYOR

Doğan, genç atların usta atlarla birlikte çalıştırılarak eğitildiğini belirterek, "Bir usta ile bir acemi tayı yanına koyarak çifte koşarız. Usta gidip gelirken acemi atı eğitir. Bu iş çok zahmetli. Yılın 12 ayı baktığımız bu atlar bizim bir ay işimizi görür. Buna rağmen biz yılın diğer 11 ayında gözümüz gibi bu atlarımıza bakarız. Bakmazsak çift zamanı bahçelerimizi süremeyiz. Eğer bahçemizi bir ay içerisinde sürüp bakımını yapamazsak her yer otun içinde kalır" diye konuştu.

AT İLE ÇİFT SÜRENLERİN AYLIK GELİRİ 240 BİN TL

At ile çift sürmenin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu atlar ile çift sürmenin günlük yevmiyesi 8 bin TL arası. Günlük 8 bin yevmiye ile aylık gelirin 240 bin TL oluyor. Bu memlekette kimin aylık maaşı 240 bin lira. Buna rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Ege Bölgesi'nde 12 ay iş var. Günlük çapa yevmiyesi ise 3 bin 500 lira. 3 bin liradan hesaplasak aylık gelir 90 bin TL olur. Vatandaş asgari ücret ile çalışıyorsa biz niye bu yevmiye ile geçinemiyoruz, ağlıyoruz" dedi.

'20 YIL İÇERİSİNDE BU İŞ TAMAMEN BİTEBİLİR'

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise sadece orada değil, Aydın'ın birçok köyünde traktörlerin çalışamadığı yerlerde hayvanlarla çift sürüldüğünü belirtip, "Bu işi yapacak insan hemen hemen kalmadı. Ben de duyuyorum 7 bin TL, 8 bin TL 9 bin TL'ye kadar çıkan yevmiyeler var. 20 yıl içerisinde bu iş tamamen bitebilir. İşçi bulunmuyor, bulunsa bile belli bir tecrübe lazım. Tecrübeyi satın alamazsınız. Babadan, atadan, dededen yetişmesi lazım. Bunun okulu yok yetişmesi için yıllarca çalışması lazım" dedi.

Bu işi yapan çiftçilerin şu an yaş ortalamasının 55- 60 civarında olduğuna dikkati çeken Kendirlioğlu, "20 yıl sonra 70- 75 yaşına gelecekler ve bu işi yapan kalmayacak. Gençler artık çiftçilik yapmak istemiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel At ile Çift Sürmede İşçi Bulunamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

15:14
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:38
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 15:47:39. #.0.4#
SON DAKİKA: At ile Çift Sürmede İşçi Bulunamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.