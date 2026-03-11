Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye bu sabah füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), saldırıların birkaç dakika arayla gerçekleştiğini duyurdu.

GEMİLER UMMAN VE BAE KIYILARINDA VURULDU

İlk saldırının Umman kıyılarından yaklaşık 11 deniz mili açıkta bulunan bir gemiyi hedef aldığı belirtildi. Gemide patlama meydana gelirken, mürettebatın tahliye edildiği aktarıldı.

İkinci geminin ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinin yaklaşık 50 deniz mili kuzeybatısında vurulduğu ifade edildi.

15 TÜRK GEMİSİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BEKLİYOR

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İran'daki saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin olarak "Hürmüz Boğazı'nda 15 sahipli Türk gemisi bekliyor. Herhangi bir sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI VURURUZ DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması uluslararası piyasaları derinden etkiledi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri Hürmüz krizini daha da derinleştiren bir tehditte bulundu. Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin." açıklamasını yaptı.

TRUMP'TAN SERT YANIT GELMİŞTİ

Trump, İran'ın dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD'nin çok daha sert askeri karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu dar su yolundan taşındığı belirtiliyor.

Son günlerde bölgede artan askeri hareketlilik ve savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı petrol tankerlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede beklediği ve deniz trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği bildiriliyor.

PETROL PİYASALARI HASSAS

Enerji piyasaları da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre boğazın kapanması veya petrol sevkiyatının kesintiye uğraması durumunda küresel petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

Trump'ın açıklamaları da bu nedenle enerji piyasalarında yakından izlenirken, ABD yönetiminin boğazdaki petrol akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceği mesajını vermek istediği değerlendiriliyor.