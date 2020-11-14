Sakarya'da "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi başladı - Son Dakika

Sakarya'da "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi başladı

14.11.2020 15:59
Sakarya'da

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen, alanında uzman akademisyenlerin online katıldığı "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen, alanında uzman akademisyenlerin online katıldığı "5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum" kongresi başladı.

Orta Doğu ülkelerinde yaşanan gelişmelerin siyasi, sosyal, ekonomik, jeopolitik ve tarihsel arka planlarıyla ele alındığı kongrenin açılış konuşmasını, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş yaptı.

Orta Doğu üzerine birçok çalışması bulunan ABD'li siyaset bilimci Prof. Dr. Robert Bianchi, "Çin ve Ortadoğu" başlıklı oturumda Çin'in Orta Doğu politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in politikasının fırsatçılık ve pragmatik diplomasi üzerine inşa edildiğini belirten Bianchi, "Orta Doğu politikasında ABD ile çatışmadan uzak durmaktadır. Bundan dolayı Pekin yönetiminin bölgedeki varlığı askeri üsleri kontrol amaçlı değil, daha çok fayda maksimizasyonu üzerinden şekillenmektedir." dedi.

"ABD'nin Orta Doğu'daki sorunlarla boğuşmasını istiyor"

Bianchi, ABD'nin bölge politikasındaki değişimin ve geri çekilmenin oluşturduğu boşluğun Çin tarafından doldurulacağı varsayımının yanlış olduğunu ifade ederek, "Çin, ABD'nin bölgesel angajmanından faydalanıyor. Aslında Çin, ABD'nin Orta Doğu'daki sorunlarla boğuşmasını istiyor. Söz konusu durum, ABD'nin askeri ve siyasi yönelimini Asya-Pasifik, Hint Okyanusu ve Orta Asya gibi Çin'in güvenlik çıkarları olan bölgelerden uzak durmasını sağlıyor." diye konuştu.

Bu durumun Çin'in yükselişini hızlandırdığına dikkati çeken Bianchi, bu bağlamda Çin'in, ABD'nin stratejik kaynaklarını Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölerek Asya'ya olan etkisini zayıflatmayı hedeflediğini anlattı.

Bianchi, Çin'in Orta Doğu siyasetine dair ülke içerisindeki farklı seslerden bahsetmenin mümkün olduğuna işaret ederek, "Bu anlamda Çin'in Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmasını istemeyenler bulunmakta. Bu yönde görüş belirtenler Çin'in emperyalist tecrübeye sahip Batılı aktörlerin izinden gitmemesi gerektiğini söylemektedir." ifadesini kullandı.

Çin dış politikasında esnekliğin varlığından söz edilebileceğini ve politikasının değişimi ihtimaliyle alakalı birçok görüş bulunduğunu aktaran Bianchi, "Bunun en somut örneği Suriye üzerinden okunabilir. Çin, Esed rejimi ile yakınlaşıp rejime partner olma çabasında ve savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşasından pay kapma derdinde." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in, Türkiye'nin önemini anladığını dile getiren Bianchi, "Çin'e göre Türkiye büyük bir meydan okuma ve fırsat olarak görülüyor. Çinliler Türkiye'nin ne kadar önemli bir aktör olduğunu anladı." şeklinde konuştu.

"Filistin/ İsrail ve Uluslararası Politika", "Doğu Akdeniz Jeopolitiği", "İran ve Uluslararası Sistem", "Yüz Yıl Sonra Osmanlı Ortadoğu'sunu Düşünmek", "10. Yılında Arap Baharını Anlamlandırmak", "Ortadoğu'da Göç ve Mülteciler", " Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset" gibi konuların ele alındığı, 12 ülkeden 92 uzman konuşmacının katıldığı kongre 3 gün sürecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Siyaset, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da '5. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum' kongresi başladı - Son Dakika


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