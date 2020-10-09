Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, SGK Köprülü Kavşak Projesi Temel Atma Töreni düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki SGK Kavşağı'nda yapımı başlanan köprülü kavşağın temel atma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Kavşağın olduğu alanın şehir için önemli bir nokta olduğunu belirten Yüce, "Deprem döneminde Sigorta Hastanesi hasarlı hale gelmişti ve üzerinden kat alınması gerekiyordu fakat o zaman 2 milyon lira bulunamadığı için yapılamamıştı. O zamanın en önemli gündemi '2 milyon lira bulabilecek misiniz ki hastane yeniden işlemeye başlasın.' deniliyordu. Şu an o hastanenin altındaki kavşak 30 milyon liralık bir rakamla hizmete girecek. Çok daha güzel yatırımlara şahitlik edeceğiz. Kavşağın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce de Azerbaycan ve Karabağ'a selam göndererek destek mesajları verdi.

Kentte yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Yüce, "Yıllardan beri şehrin çözülmeyen bir sorununu gidermek için kolları sıvadık. Sigorta Kavşağı meselesi yıllardır şehrimizin omuzlarında bir yük. Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerimizin bağlantı noktası olan bu kavşak yetersiz kalıyordu. Burası Sakarya'ya yakışmıyordu, hem yakıt hem de vakit harcatıyordu. Şimdi bu sorunları çözüyoruz. Sigorta Kavşağını Sakarya'mıza yakışan bir kavşak haline getiriyoruz. Hazınladığımız projeyle Adapazarı, Erenler ve Serdivan kesişim noktasında üç ilçemizin ulaşımını rahatlatacağız. Yapımı 240 gün sürecek proje kapsamında 10 bin metreküp beton, 800 ton demir, 50 bin ton asfalt kullanılacak. 30 milyon maliyeti olan köprülü kavşak Sakarya'mıza yakışan bir hale gelmiş olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri, İl Müftüsü Hasan Başiş'in okuduğu duanın ardından temel atılması için butona bastı.