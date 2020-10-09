Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni - Son Dakika

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni

09.10.2020 18:03
Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, SGK Köprülü Kavşak Projesi Temel Atma Töreni düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, SGK Köprülü Kavşak Projesi Temel Atma Töreni düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki SGK Kavşağı'nda yapımı başlanan köprülü kavşağın temel atma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Kavşağın olduğu alanın şehir için önemli bir nokta olduğunu belirten Yüce, "Deprem döneminde Sigorta Hastanesi hasarlı hale gelmişti ve üzerinden kat alınması gerekiyordu fakat o zaman 2 milyon lira bulunamadığı için yapılamamıştı. O zamanın en önemli gündemi '2 milyon lira bulabilecek misiniz ki hastane yeniden işlemeye başlasın.' deniliyordu. Şu an o hastanenin altındaki kavşak 30 milyon liralık bir rakamla hizmete girecek. Çok daha güzel yatırımlara şahitlik edeceğiz. Kavşağın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce de Azerbaycan ve Karabağ'a selam göndererek destek mesajları verdi.

Kentte yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Yüce, "Yıllardan beri şehrin çözülmeyen bir sorununu gidermek için kolları sıvadık. Sigorta Kavşağı meselesi yıllardır şehrimizin omuzlarında bir yük. Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerimizin bağlantı noktası olan bu kavşak yetersiz kalıyordu. Burası Sakarya'ya yakışmıyordu, hem yakıt hem de vakit harcatıyordu. Şimdi bu sorunları çözüyoruz. Sigorta Kavşağını Sakarya'mıza yakışan bir kavşak haline getiriyoruz. Hazınladığımız projeyle Adapazarı, Erenler ve Serdivan kesişim noktasında üç ilçemizin ulaşımını rahatlatacağız. Yapımı 240 gün sürecek proje kapsamında 10 bin metreküp beton, 800 ton demir, 50 bin ton asfalt kullanılacak. 30 milyon maliyeti olan köprülü kavşak Sakarya'mıza yakışan bir hale gelmiş olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri, İl Müftüsü Hasan Başiş'in okuduğu duanın ardından temel atılması için butona bastı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Adapazarı, Sakarya, Köprülü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi         
18:00
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı         
17:15
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti         
15:55
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 18:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei