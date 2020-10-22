Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda "son hasat" - Son Dakika

Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda "son hasat"

22.10.2020 10:57

İklim şartları bakımından yılda üç kez ürün yetiştirilme imkanı sağlayan mikroklima özelliğine sahip Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki seralarda yılın son salatalık hasadı başladı.

İklim şartları bakımından yılda üç kez ürün yetiştirilme imkanı sağlayan mikroklima özelliğine sahip Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki seralarda yılın son salatalık hasadı başladı.

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan arazilerde mevsimlik tarım işçilerinin seralardan özenle topladığı salatalıklar, büyükşehirlerde sofraları süslüyor.

Bölgede yetişen salatalıklar, önceki yıllara göre hem rekoltesi hem de fiyatıyla bu sene üreticisini daha fazla memnun etti.

İki ilçede toplam 680 dekar alandan yaklaşık 4 bin 100 ton rekolte bekleniyor.

Söğüt'e bağlı Yakacık köyünün muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, sebze üretiminin yoğun olmasından dolayı Sakarya Vadisi'nin " Marmara'nın küçük Antalya"sı olarak nitelendirildiğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünün civar köylerden karşılandığını belirten Yıldırım, güz mevsiminde hasadı yapılan salatalığın verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Köylünün ağırlıklı olarak geçimini seracılıktan sağladığını dile getiren Yıldırım, "Toprak yapısı ve damlama sisteminden dolayı kaliteli ürünler yetiştiriyoruz. Seralarda marul ekimi öncesi güz dönemi dediğimiz sezonda ikinci hasatta salatalığın fiyatı iyi. Domates bu sezon yüz güldürmedi ama salatalık güldürdü." dedi.

Yıldırım, Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Sakarya gibi İç Anadolu'nun yakın illerine de salatalık gönderdiklerini bildirdi.

Pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Yıldırım, "Kasım ayı sonuna kadar salatalık hasadı devam ediyor. Daha sonra marul ve taze soğan ekimine geçilecek. Yani geçimini seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'ndaki köylerde mesai durmuyor, üretmeye devam ediyoruz. İnşallah çiftçimizin emekleri boşa gitmez." ifadelerini kullandı.

Komisyoncular kilosunu 1,5-2 liradan alıyor

Seralarında sofralık ve turşuluk salatalık üreten köylülerden Yaşar Sarı da hasat ettikleri salatalıkları İstanbul'a gönderdiklerini belirtti.

Üreticiden alım fiyatının 1,5-2 lira olduğu bilgisini veren Sarı, "Salatalıkta iki sezon hasat yapıyoruz. Bakımına göre salatalığı günlük veya iki günde bir topluyoruz. Toplama işi hava şartlarına göre de değişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Kınık ise bu yıl ürünün kalitesinden memnun olduklarını aktardı.

Salatalık ve domatesin en önemli geçim kaynakları olduğuna değinen Kınık, "Örtü altı üretimde daha fazla kazanç sağlamak için üretmeye devam ediyoruz. Topladığımız salatalık komisyoncular tarafından yerinde alınıyor. Bu da bizim için daha avantajlı oluyor." diye konuştu.

Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda son hasat
Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda son hasat
Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda son hasat
Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda son hasat

Sakarya, İnhisar, Bilecik, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya Nehri'nin hayat verdiği seralarda 'son hasat' - Son Dakika Ekonomi

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