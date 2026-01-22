Samsun\'a Yeni Görev Köpeği: Pars

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen 'Pars' isimli Belçika malinois cinsi köpek, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Prof. Dr. Fatma Aydın, "Bu köpeğimiz daha çok arama işleri için eğitilmiş bir köpek. Neyi gösterirseniz onu bulabiliyor; bomba bulabilir, narkotik bulabilir" dedi.

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen Belçika malinois cinsi, 26 aylık görev köpeği 'Pars', OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Prof. Dr. Fatma Aydın, Pars'ı Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a teslim etti. Branş eğitimleri kapsamında uyuşturucu, bomba veya benzeri asayiş olaylarında uzmanlaştırılacak olan 'Pars', eğitim sürecinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Pars'ın birçok alanda eğitim alacağını söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Emniyet Müdürümüze köpeğimiz Pars'ı teslim ediyoruz. Pars, 2023 yılında doğan bir köpek. Cinsi de Belçika malinois. Bu köpeğimiz daha çok arama işleri için eğitilmiş bir köpek. Neyi gösterirseniz onu bulabiliyor; bomba bulabilir, narkotik bulabilir. Emniyet ekiplerimiz ise Pars'ı narkotik ve birçok alanda kullanılacağını söyledi" diye konuştu.

'DOST' ADINDA BİR KÖPEK DAHA YETİŞTİRDİK'

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi'nin yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde Afet Eğitimi ve Yönetimi Merkezimiz bulunuyor. Burada 4 tane arama kurtarma personelimiz görev yapıyor. Ancak arka planda, hem öğrencilerimizden hem akademisyenlerimizden hem de personellerimizden oluşan 27 kişilik bir ekip daha var. Bu ekip, Türkiye'de ilk defa akredite olan bir arama kurtarma ekibi. Bu ekibin birçok çalışması var. Bunlardan biri de köpek eğitimleri. Şu ana kadar 'Dost' adında bir köpek yetiştirdik. Bunun çıkış noktası da şu: Ekibimiz Kahramanmaraş depreminde bölgeye giderek halkımıza yardımcı olmaya çalıştı. Orada bir köpeğin arama kurtarmada ne kadar önemli olduğunu fark ettiler ve döndüklerinde Dost'un eğitimlerine başladılar. O zaman yavruydu Dost. Eğitimleri sonunda İçişleri Bakanlığı'nın açtığı bir sınava girdi ve bu sınav sonunda akredite oldu. Türkiye'de sanırım 10 üniversite arasında tek akreditasyonu olan köpeğimiz Dost. Gerektikçe de ilgili bölgelere Dost'u gönderiyoruz, orada çeşitli görevlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'PARS, 1,5 AY SONRA AKTİF OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VERECEK'

Yapılan operasyonlarda köpeklerin birinci derece yardımcı olduğunu ve onlara çok değer verdiklerini söyleyen İl Emniyet Müdürü Arıbaş ise şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda köpekler birinci derecede yardımcı oluyor. Pars'ın özellikle narkotik suçla mücadele konusunda arkadaşlarımıza birinci derecede katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu nazik davranışlarından dolayı Sayın rektörümüze ve ekibine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Pars Ankara'da belli bir süre eğitim alacak. Tabi bu, tepki durumuna da bağlı. Zannedersem 1,5 ay sonra aktif olarak çalışmalarımıza destek verecek"