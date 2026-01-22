Samsun'a Yeni Görev Köpeği: Pars - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'a Yeni Görev Köpeği: Pars

Samsun\'a Yeni Görev Köpeği: Pars
22.01.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ tarafından yetiştirilen Belçika malinois cinsi köpek 'Pars', Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen 'Pars' isimli Belçika malinois cinsi köpek, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Prof. Dr. Fatma Aydın, "Bu köpeğimiz daha çok arama işleri için eğitilmiş bir köpek. Neyi gösterirseniz onu bulabiliyor; bomba bulabilir, narkotik bulabilir" dedi.

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi tarafından yetiştirilen Belçika malinois cinsi, 26 aylık görev köpeği 'Pars', OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Prof. Dr. Fatma Aydın, Pars'ı Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a teslim etti. Branş eğitimleri kapsamında uyuşturucu, bomba veya benzeri asayiş olaylarında uzmanlaştırılacak olan 'Pars', eğitim sürecinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Pars'ın birçok alanda eğitim alacağını söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Emniyet Müdürümüze köpeğimiz Pars'ı teslim ediyoruz. Pars, 2023 yılında doğan bir köpek. Cinsi de Belçika malinois. Bu köpeğimiz daha çok arama işleri için eğitilmiş bir köpek. Neyi gösterirseniz onu bulabiliyor; bomba bulabilir, narkotik bulabilir. Emniyet ekiplerimiz ise Pars'ı narkotik ve birçok alanda kullanılacağını söyledi" diye konuştu.

'DOST' ADINDA BİR KÖPEK DAHA YETİŞTİRDİK'

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Birimi'nin yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde Afet Eğitimi ve Yönetimi Merkezimiz bulunuyor. Burada 4 tane arama kurtarma personelimiz görev yapıyor. Ancak arka planda, hem öğrencilerimizden hem akademisyenlerimizden hem de personellerimizden oluşan 27 kişilik bir ekip daha var. Bu ekip, Türkiye'de ilk defa akredite olan bir arama kurtarma ekibi. Bu ekibin birçok çalışması var. Bunlardan biri de köpek eğitimleri. Şu ana kadar 'Dost' adında bir köpek yetiştirdik. Bunun çıkış noktası da şu: Ekibimiz Kahramanmaraş depreminde bölgeye giderek halkımıza yardımcı olmaya çalıştı. Orada bir köpeğin arama kurtarmada ne kadar önemli olduğunu fark ettiler ve döndüklerinde Dost'un eğitimlerine başladılar. O zaman yavruydu Dost. Eğitimleri sonunda İçişleri Bakanlığı'nın açtığı bir sınava girdi ve bu sınav sonunda akredite oldu. Türkiye'de sanırım 10 üniversite arasında tek akreditasyonu olan köpeğimiz Dost. Gerektikçe de ilgili bölgelere Dost'u gönderiyoruz, orada çeşitli görevlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'PARS, 1,5 AY SONRA AKTİF OLARAK ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK VERECEK'

Yapılan operasyonlarda köpeklerin birinci derece yardımcı olduğunu ve onlara çok değer verdiklerini söyleyen İl Emniyet Müdürü Arıbaş ise şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda köpekler birinci derecede yardımcı oluyor. Pars'ın özellikle narkotik suçla mücadele konusunda arkadaşlarımıza birinci derecede katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu nazik davranışlarından dolayı Sayın rektörümüze ve ekibine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Pars Ankara'da belli bir süre eğitim alacak. Tabi bu, tepki durumuna da bağlı. Zannedersem 1,5 ay sonra aktif olarak çalışmalarımıza destek verecek"

Kaynak: DHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Hayvanlar, Güvenlik, Belçika, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'a Yeni Görev Köpeği: Pars - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi. Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa’nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:10:51. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'a Yeni Görev Köpeği: Pars - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.