Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi - Son Dakika
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Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi

22.05.2022 17:12
Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi

Samsun'da Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi.

Samsun'da Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi.

DSİ Konferans Salonu'nda yapılan kongreye Türkiye ve altı ülkeden bilim insanları ve davetliler katıldı.

Kongrenin son gününde "19. ve 20. Yüzyılda Adalar, 19. Yüzyılda Balkanlar, Samsun'da Mübadele ile Dans ve Sinema" konuları ele alındı.

Oturum Başkanlığını Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nuri Yazıcı'nın yaptığı "19.ve 20. Yüzyılda Adalar" oturumunda, "Cumhuriyet Döneminde İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada'daki Rum Okulları ile Batı Trakya'daki Türk Okullarının Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde karşılaştırılması, Rodos'ta Türk Varlığının Batılılaşma Dönemi Mimarı Simgesi: Yok Edilen Askeri Hastane ve Osmanlı Devleti ile Yunanistan Arasında Ticaret ve Nüfus Hareketliliğine İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve İlgili Politikalar" başlıklarında sunum yapıldı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç de kongrenin başarılı geçtiğini söyledi.

İstanbul, Ankara, Amasya, Antalya, Mersin, Yozgat, Hatay, İzmir, Manisa, Aydın, Kars ve Samsun ile Yunanistan, Polonya, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan katılımcıların kongreyle ilgili sundukları bildiriler 2023 Ocak ayında kitap olarak yayımlanacak.

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Kaynak: AA

Mübadele, Samsun, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da '100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi - Son Dakika
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