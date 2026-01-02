Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Samsun'da daha önce adam öldürme suçundan hüküm giyip aftan yararlanarak cezaevinden çıkan otoparkçı, tartıştığı müşteriyi silahla yaraladığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay anına ait cep telefonu görüntüleri mahkeme kararında belirleyici oldu.

OTOPARKTA TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 19 Ağustos 2025 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparkçı Hikmet Ulusal (73) ile müşteri Murat Saraç (53) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ulusal, aracından aldığı tabancayla Saraç'a ateş etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu Murat Saraç yaralanırken, yaşanan arbede sırasında Hikmet Ulusal da silahın ateş almasıyla sağ elinden yaralandı. Yaralı Saraç özel bir hastaneye, Ulusal ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Saraç'ın belinden giren merminin koltuk altından çıktığı tespit edildi.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Murat Saraç'ın, kendisini vuran Ulusal'ın silahını almak için yerde uzun süre boğuştuğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler dava dosyasına girdi.

GEÇMİŞ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, Hikmet Ulusal'ın 1994 yılında bir radyocuyu silahla öldürdüğü, bu suçtan cezaevinde kaldıktan sonra "Rahşan Ecevit affı" kapsamında tahliye edildiği belirlendi. Ulusal, olay sonrası gözaltına alındı ancak ilk aşamada tutuklanmadı.

MAHKEMEDE ÇARPICI SAVUNMALAR

Sanık Ulusal, mahkemede öldürme kastı olmadığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu. Mağdur Murat Saraç ise sanığın kendisine küfrettiğini, silahı üçüncü kez ateş etmesi halinde hayatını kaybedeceğini söyledi.

Duruşmada cep telefonu görüntülerinin izlenmesinin ardından savcı, sanığın "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

14 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.