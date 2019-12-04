Samsun'dan kısa kısa

Kavak'ta "Genç Kalemler" projesi kapsamında öğrencilere yazarlık eğitimi düzenlendi.

Kavak Belediyesi, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Kavak Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu 7 ve 8. sınıfından 70 öğrencinin katıldı.

Eğitimci olarak görevlendirilen Yazar Çiğdem Eker, öğrencilere yazar, yazar olabilme, yazma sanatı ve teknikleri konularında bilgi verdi.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, gençlere yönelik kompozisyon yazma etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, "Kompozisyonlar, üzerinde oluşturulacak komite tarafından yapılacak incelemeden sonra bir kitap haline getirilecek." dedi.

Altıngöz, gençlere yönelik bu tür eğitimleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ladik'te Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot bölge seçilen Ladik'te kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır, Ladik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini, atık oluşumunda geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi ile ilgili ilçe genelinde yapılması gereken işler hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçe genelinde atık kültürü oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin her geçen gün hedefine biraz daha yaklaştığını dile getiren Özel, "Pilot ilçe olmamıza vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Proje kapsamında önce belediyede sıfır atık birimini kurduklarını, daha sonra tespitleri yapıp ihtiyaçları belirlediklerini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Birimimiz ilçemizde atık karakterizasyonu çalışmasına başladı. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse reklam alanlarımızdan sıfır atığı tanıtan ve bilgilendiren görseller kamuoyuyla paylaşıyor. Sıfır atık ile ilgili materyallerimiz hazırlanıyor. Ülkemiz ve ilçemiz açısından büyük önem taşıyan projeyle hedefimiz Türkiye'de örnek ilçe olmak. Arzumuz, Ladik halkının projeye sahip çıkması."

Toplantıya Kaymakam Sedat Sezik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.