Samsun Tarım Fuarı 6. kez kapıları açtı - Son Dakika

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 6. Samsun Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, KOSGEB ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) desteğiyle hazırlanan fuarda, sektör temsilcileri bir araya geldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 1,5 yıllık aradan sonra kentte fuar organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fuarları yıl sonuna kadar sekteye uğramadan sürdürmeyi istediklerini dile getiren Dağlı, "Samsun'un tarım potansiyeli çok yüksek. Allah buraya her şeyi vermiş. Ülkemiz bereketli, ülkemiz içinde de Samsun, iki ülkemizin en önemli nehrinin ortasında yer alıyor." dedi.

Üretimin artırılması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirten Dağlı, şöyle konuştu:

"Burada tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek durumundayız. Daha fazla ihracat yapmak durumundayız. Katma değeri artırmak durumundayız. Bu manada tarıma dayalı sanayi son derece önemli. Bafra'da sera OSB'nin ihalesi yapıldı, altyapısı başladı. Yakın zamanda burayı üreticilerimize açacağız. Ayrıca Vezirköprü besicilikte, hayvancılıkta da önemli, tarımda olduğu gibi. Oradaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Terme de hem fındık hem de ziraat yeri. Bu manada oraya da bir sera OSB düşüncemiz var."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın Samsun ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ersözlü, kasım ayında da kentte gıda sektörüne ilişkin bir fuar düzenleyeceklerine işaret ederek, "2022 yılında 6 farklı sektörle yapacağımız fuarlarla Samsun başta olmak üzere bölge ekonomisine, bölge ticaretine önemli katkılar sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Fuarda 72 firma ile 100 ulusal ve uluslararası markanın yerini aldığına işaret eden Ersözlü, şunları kaydetti:

"İki salonumuz, fuaye alanımız ve dış alanımız tamamen dolu. Dış alanda ağırlıklı olarak traktör firmaları, Türkiye'nin en önemli üretici firmaları ve dünya markaları yerini alıyor. İç alanımızda da tarımsal mekanizasyon tarım imalatı alanında önemli firmalarımız, fide, fidan, gübre, tarımsal ürünler olarak firmalarımız yerini alıyor. İnşallah 5 gün sürecek fuarın bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum. Fuarımızda çeşitli etkinlikler olacak. İklim değişikliğinden hasat ve tohumluklara, tarımsal mücadeleden İHA kullanımına, bölge için çok önemli olan fındık yetiştiriciliğine kadar çok önemli konular, panellerde ele alınacak."

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun da katıldığı fuarda konuşmaların ardından açılış yapıldı.

Yöresel lezzetlerin de yer aldığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fuar, 19 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.