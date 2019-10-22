Son Dakika Haberleri: Samsun zihinsel engelli öğrencilerden 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu
Son Dakika Güncel Samsun zihinsel engelli öğrencilerden 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu

Samsun zihinsel engelli öğrencilerden 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu

35 dakika önce

Samsun'da, İstanbul Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören zihinsel engelli 17 öğrenci, vatan sevgisi konulu gölge oyunu gösterisi sundu.

Samsun'da, İstanbul Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören zihinsel engelli 17 öğrenci, vatan sevgisi konulu gölge oyunu gösterisi sundu. Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayelerine yer verilen oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, İstanbul Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören 17 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan gölge oyunu, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Sanat Merkezi'nde sahnelendi. 'Vatan Sevgisine Engel Yoktur' adlı gölge oyununda, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayelerine yer verildi. İzleyenlerden byük alkış alan gösteri Erzurum, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Mersin'de seyirci ile buluşacak.

Samsun zihinsel engelli öğrencilerden 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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