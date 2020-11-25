Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun - Son Dakika

Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun

25.11.2020 13:29
Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun, System.String[]

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Fransız mühendislere çizdirdiği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, ticarette bölgenin merkezi olan Samsun'un önemini daha da artırıyor.

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Fransız mühendislere çizdirdiği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi, ticarette bölgenin merkezi olan Samsun'un önemini daha da artırıyor. Otoyolla Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline gelecek Samsun, sektörel sanayi yatırımlarını sürdürüyor.

1929 yılında temeli atılan ve 1970'li yıllarda yapımı durdurulan Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi devam ediyor. Ordu-Mersin arası ulaşımı 6 saate düşürecek 818 kilometrelik otoyol inşasının yüzde 84'ü tamamlandı. 5'i direkt olmak üzere 55 ilin ticaretini etkileyecek otoyolun Samsun ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Taşımacılıkta zirveye çıkacak

Hava, deniz, demir ve karayolu ulaşım bağlantılarının tümüne sahip bölgenin tek şehri Samsun, jeopolitik avantajlarını sektörel yatırımlarda kullanarak ticaret ve sanayi üretimindeki gücünü artırıyor. Türkiye'nin 4. büyük lojistik köyünü hayata geçiren kent, Karadeniz ve Orta Doğu ülkelerinin stratejik ürün depolama merkezi haline geliyor. Samsun-Sivas Demiryolu'nun tamamlanması ve ardından hızlı trenin faaliyete geçecek olmasıyla Samsun, ulaşım ve taşımacılıkta önemli bir konuma kavuşacak.

OSB'lerde ikinci etap çalışmaları

Limanları, serbest bölgesi, orta ölçekli sanayi siteleri ve 5 organize sanayi bölgesine ilave yatırımlar gerçekleştiren Samsun'da Gıda OSB'de 214 dönümlük ikinci etap çalışmaları sürüyor. Bafra OSB'de yüzde 70, Kavak OSB'de ise yüzde 50 doluluğa ulaşılırken, her iki ilçedeki organize sanayi bölgelerinin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. 10 bin dönüm arazi üzerine yeni kurulan Havza Bekdiğin OSB'de ise yatırımcı firma sayısı artarken, arazi genişliği 20 bin dönüme çıkarılıyor.

Terme ve Çarşamba OSB yolda

Terme ve Çarşamba Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Karadeniz-Akdeniz Otoyolu tamamlandığında şehrimize nasıl katkı vereceğini göreceğiz. Terme ve Çarşamba, Ordu-Samsun arasında tam bir ticaret merkezi olacak. Gayri safi milli hasılası en yüksek ilçeler haline gelecek. Terme'de organize sanayi bölgesi kurmak için bin 200 dönümlük alan üzerinde çalışıyoruz. Tüm şartları zorluyoruz. Çarşamba organize sanayi bölgesi kesinleşti, tapu işlemleri yapıldı ve alt yapı çalışmaları hazırlık aşamasında. Bunun yanı sıra Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB ve Vezirköprü OSB çalışmaları da tamamlandığında Samsun, Türkiye'de istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak" dedi.

Üretim ve istihdam artacak

Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Sanayi ve ticarette şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu şehrin enerjisini geleceğe ve istikbale yönlendirmek zorundayız. Bu sebeple yatırım için boş alan kalmayan 103 parsellik Merkez OSB'yi büyütüyoruz. Tersane alanının yanındaki 3 bin 300 dönümlük arazinin sanayi bölgesi olarak tahsis edilmesiyle yatırım alanı 4 milyon 418 bin 179 metrekareye çıkacak. 5 Milyar TL'ye mal olacak yatırımla 30 bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim ve istihdam çoğaldıkça da Samsun kazanacak" diye konuştu.

Alt yapı sorunları çözülecek

Sanayi bölgelerindeki altyapı sorunlarının çözüleceğine de değinen Başkan Demir, "Örnek, İlkadım, 19 Mayıs organize sanayi bölgelerinin altyapılarında büyük sıkıntı var. Nerde neyin yapıldığı belli değil. Yağmur suyu, kanallar hiç yapılmasa daha iyiydi. Hataları gözden geçirip düzelteceğiz. Önümüzdeki sene buraların tamamında alt yapıyı yenileyeceğiz. 2022 yılı gibi de yollarını çok şık yapıp sanayi bölgelerini ihya edeceğiz. Keresteciler sitesinin altyapısını da önümüzdeki sene tamamlayacağız. Toybelen'de de şuan SASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısı ile ilgili çalışıyor. 2021 yılında tüm bunları bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun
Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun
Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun

TEM Otoyolu, Karadeniz, Akdeniz, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi üretiminde Karadeniz'in üssü Samsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei