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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

22.11.2023 - 11:34,
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Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış Türkiye'nin birçok ilinde sele neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok esnafın dükkanını su bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, selden mağdur olan KOBİ'ler için harekete geçti.

FAİZSİZ 1 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ

Bakanlık, İstanbul ŞileAğva, Zonguldak AlaplıEreğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB aracılığıyla program başlattığını duyurdu. Bu kapsamda KOBİ'lere faizsiz 1 milyon TL'ye kadar kredi verilecek.

"İLK 12 AY GERİ ÖDEMESİZ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Fırtına, Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı... - Son Dakika
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