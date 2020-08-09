Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üstlerinden birisi yapmayı hedefliyoruz" "Son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmaların 1,5 milyar lira kaynak sağladık" "Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e çıkartacağız" Kocaeli'de...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üstlerinden birisi yapmayı hedefliyoruz"

"Son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmaların 1,5 milyar lira kaynak sağladık"

"Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e çıkartacağız"

KOCAELİ - Kocaeli'de Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen TÜBİTAK Yeni Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üstlerinden birisi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyete geçirilen TÜBİTAK Yeni Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hazır bulundu.

"Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üstlerinden birisi yapmayı hedefliyoruz"

Programda ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuştu. TÜBİTAK'ta yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Varank, "Küresel ekonomide eşi ve benzerine rastlanmamış bir dönemden geçiyoruz. Salgın ile birlikte dünya düzeni sarsılmaya başladı. Yeni normal olarak adlandırılan bu düzen yeni güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Katma değerli üretim ve inovasyon alanındaki her bir adım pandemi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 sanayi ve teknoloji stratejimiz belirliyor. Hedefimiz çok net. Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üstlerinden birisi yapmak. Herkeste heyecan uyandıran yeni teknolojileri, ürünleri bu topraklarda geliştirip, tüm dünyaya yine bu topraklardan yayabiliriz" dedi.

"Son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmaların 1,5 milyar lira kaynak sağladık"

Sanayiye, akademiye ve bilim insanlarına destek veriyor ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlıyoruz. Sadece son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmaların 1,5 milyar lira, araştırma ve destek programına 1,8 milyar lira kaynak aktardık. Sanayi doktora programı ile yetişmiş insan gücümüzü sanayiye entegre ederken, uluslararası lider araştırmacılar programı ile tarihi beyin göçü laanında tarihi adımlar attık. Genler teknoloji geliştirsin, icat çıkartsın, hepimizi şaşırtsın istiyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir motivasyonla bugüne kadar yapmadığımız projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e çıkartacağız"

Türkiye'nin üretim gücünü arttırdıklarını belirten Varank, "Milli teknoloji hamlesi ile küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve küresel bağımsızlığımızı güçlendirecek, katma değerli üretimi güçlendirecek ve çığır açıcı kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 2023'e giden bu süreçte kendimize çok somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan araştırmacı sayısını 200 bine çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"Sarmonella hızlı tanı kitini ilk kez biz geliştirdik"

TÜBİTAK'ta üretilen milli ürünler ile ilgili bilgiler aktaran Varank, TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok önemli başarı hikayelerine imza attık. Elimde görmüş olduğunuz ve TÜBİTAK MAM'da üretilen bu ürün turbo şaftların motorlarında kullanılan türbin kanatçık. Bu kanatçık milli genel maksat helikopterlerimiz Gökbey'in motorunda kullanılan en yüksek katma değerli parça. Bu parça olmadan ne uçaklar ne de helikopterler kalkmaz. Dolayısıyla bunu dünyada kimse kolay kolay satmıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip 5 ülkeden bir tanesiyiz. Bunlardan 170 tanesini teslim ettik. Bunları Gökbey'in motorunda kullanıyorlar. Yine elimde gördüğünüz şu kare SİHA'ların kullandığı lazer arayıcı başlık dedektörü. Bu arayıcı başlık sayesinde bombalar nokta atışı yapabiliyor. BİLGEM'de geliştirdiğimiz bu dedektör savunma sanayimizin kritik bileşenlerinden bir tanesi. Milyonlarca lira verseniz dahi bunu size kolay kolay satmıyorlar. Biz bu dedektörleri yurt dışına göre daha çok daha kaliteli üretebiliyoruz. Son olarak salmonella hızlı tanı kitini görebiliyorsunuz. Bu hızlı tanı kitini ilk defa biz geliştirdik ve patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerinden bulaşan bu bakteri toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu tanı kiti piyasadaki örneklerine göre çok daha hızlı sonuç verebiliyor" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK ve HAVELSAN arasında önemli protokol imzalandı

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasından 'Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Geliştirme' anlaşması imzalandı. Savaş uçağı, helikopter gibi yüksek teknolojili ürün için elzem olan gerçek zamanlı işletim sistemi geliştirme sistemi yerli ve milli olmasını sağlayacak protokolün imzasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal HAVELSAN ve Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından atıldı.,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji...

Mustafa Varank, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji... - Son Dakika

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