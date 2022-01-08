Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçtiği sırada patlama yaşandı. Sabah'ın haberine göre yaşanan patlamada şehit ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi ve teröristlerin yakalanması için çalışma başlıtıldı. Öte yandan yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi. Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.
Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olayın yaşandığı yere gitti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa sınırında askeri araç geçerken patlama yaşandı! Şehit ve yaralılar var - Son Dakika