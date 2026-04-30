Şanlıurfa ve Muğla’dan ortak mesaj: Kazanan dostluk olsun

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off mücadelesi öncesinde Şanlıurfa’da önemli bir buluşma gerçekleşti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile iki kulübün başkanları bir araya gelerek kamuoyuna ortak mesaj verdi. Kritik karşılaşma öncesi yapılan açıklamalarda, sporun birleştirici gücü ve dostluk vurgusu ön plana çıktı.

BAŞKAN GÜLPINAR’DAN FAİR-PLAY VE MİSAFİRPERVERLİK VURGUSU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Muğla heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın anlamlı bir mesaj içerdiğini ifade etti. Şanlıurfa’nın misafirperver kimliğine dikkat çeken Gülpınar, konuk ekibi en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Futbolda zaman zaman istenmeyen olayların yaşanabildiğini hatırlatan Gülpınar, “Biz yaşananları geride bırakıp önümüze bakmak istiyoruz. Anlayışımız nettir; iyi oynayan kazansın” diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Karşılaşmanın dostluk ve centilmenlik içinde geçeceğine inandığını vurgulayan Gülpınar, rövanşta da aynı atmosferi Muğla’da görmek istediklerini söyledi.

BAŞKAN ARAS: “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İÇİN BURADAYIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise iki şehir arasında güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, bu buluşmanın sporun birleştirici yönünü öne çıkardığını ifade etti. Aras, “Bugün burada sporun birleştirici gücü için bulunuyoruz. İnanıyorum ki kazanan dostluk ve centilmenlik olacaktır” sözleriyle karşılaşma öncesi olumlu bir atmosfer oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İki şehir arasındaki ilişkilerin bu tür organizasyonlarla daha da güçleneceği belirtilirken, sporun rekabet kadar kardeşlik duygusunu da besleyen bir alan olduğu ifade edildi.

KULÜP BAŞKANLARINDAN TARAFTARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu, taraftarlara centilmenlik çağrısında bulunarak, kötü tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması gibi olumsuz davranışlardan uzak durulmasını istedi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise son günlerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamuoyundan özür dileyerek, taraftarların sağduyulu hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan ortak açıklamalarda, karşılaşmanın fair-play ruhu içerisinde geçmesi ve iki şehir arasındaki dostluğun daha da pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Kritik mücadele öncesinde verilen bu mesajlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber: Ali Karademir