Şanlıurfa ve Muğla'dan ortak mesaj: Kazanan dostluk olsun
Şanlıurfa ve Muğla’dan ortak mesaj: Kazanan dostluk olsun

30.04.2026 17:27
Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasında oynanacak kritik Play-Off maçı öncesinde iki şehirden birlik ve sağduyu mesajı geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, karşılaşmanın dostluk ve fair-play çerçevesinde geçmesi gerektiğini vurguladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off mücadelesi öncesinde Şanlıurfa’da önemli bir buluşma gerçekleşti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile iki kulübün başkanları bir araya gelerek kamuoyuna ortak mesaj verdi. Kritik karşılaşma öncesi yapılan açıklamalarda, sporun birleştirici gücü ve dostluk vurgusu ön plana çıktı.

BAŞKAN GÜLPINAR’DAN FAİR-PLAY VE MİSAFİRPERVERLİK VURGUSU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Muğla heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın anlamlı bir mesaj içerdiğini ifade etti. Şanlıurfa’nın misafirperver kimliğine dikkat çeken Gülpınar, konuk ekibi en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Futbolda zaman zaman istenmeyen olayların yaşanabildiğini hatırlatan Gülpınar, “Biz yaşananları geride bırakıp önümüze bakmak istiyoruz. Anlayışımız nettir; iyi oynayan kazansın” diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Karşılaşmanın dostluk ve centilmenlik içinde geçeceğine inandığını vurgulayan Gülpınar, rövanşta da aynı atmosferi Muğla’da görmek istediklerini söyledi.

BAŞKAN ARAS: “SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İÇİN BURADAYIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise iki şehir arasında güçlü bağlar bulunduğunu belirterek, bu buluşmanın sporun birleştirici yönünü öne çıkardığını ifade etti. Aras, “Bugün burada sporun birleştirici gücü için bulunuyoruz. İnanıyorum ki kazanan dostluk ve centilmenlik olacaktır” sözleriyle karşılaşma öncesi olumlu bir atmosfer oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İki şehir arasındaki ilişkilerin bu tür organizasyonlarla daha da güçleneceği belirtilirken, sporun rekabet kadar kardeşlik duygusunu da besleyen bir alan olduğu ifade edildi.

KULÜP BAŞKANLARINDAN TARAFTARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu, taraftarlara centilmenlik çağrısında bulunarak, kötü tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması gibi olumsuz davranışlardan uzak durulmasını istedi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise son günlerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamuoyundan özür dileyerek, taraftarların sağduyulu hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan ortak açıklamalarda, karşılaşmanın fair-play ruhu içerisinde geçmesi ve iki şehir arasındaki dostluğun daha da pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Kritik mücadele öncesinde verilen bu mesajlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber: Ali Karademir

Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı
Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
16:04
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:06
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
14:04
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
