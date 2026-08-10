Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı

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Şanlıurfa’da iki kardeş arasında başlayan sözlü tartışma, trafikte ucuz atlatılan bir faciaya dönüştü. Aralarındaki gerginliğin ardından kardeşlerden birinin hafif ticari araca binip gitmek istemesi üzerine diğer kardeş öfkesine yenik düştü. Aracın üzerine atlayarak kapı ve tavan kısmına tutunan şahıs, kardeşinin gaza basmasıyla hareket halindeki araçla birlikte yolda sürüklendi.

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, trafikte adeta can pazarına dönüştü.

HIRSINI ALAMAYIP HAREKET HALİNDEKİ ARACA ASILDI 

Sokak ortasındaki itiş kalkışın ardından kardeşlerden biri hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Öfkesine hakim olamayan diğer kardeş ise uzaklaşmaya çalışan araca önce tekme ve yumruklar savurdu. Aracın hızlanmasıyla birlikte bir anda tavanına ve kapısına asılan şahıs, hareket halindeki araçla metrelerce sürüklendi.

Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPARAK DURABİLDİ 

Çevredeki vatandaşların şaşkın gözlerle izlediği olayda, sürücü koltuğundaki kardeş aracı durdurmak yerine hızlanmaya devam etti. Araç, yol kenarında duran başka bir araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araç üstündeki şahıs ölümden dönerken, o tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı
Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı
Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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