Saplantılı olduğu genç kadını katledip, intihar etti! "Ölümü göze aldım" sözleriyle tehdit etmiş - Son Dakika
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Saplantılı olduğu genç kadını katledip, intihar etti! "Ölümü göze aldım" sözleriyle tehdit etmiş

17.05.2022 16:40

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, takıntılı olduğu kadını iş yerinde başından vurarak katletti. Olay yerinden hemen kaçan adam, kısa bir süre sonra sokak ortasında aynı silahla intihar etti. Daha önceden genç kadına evlenme teklifi eden ve sürekli tacizde bulunduğu ortaya çıkan adamın, "Ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtildi.

Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Hal Ardiyeler Bölümü 151 nolu iş yerinde öğlen saatlerinde, nakliye işi yapan Halil Korkmaz (25) adlı kişi, tarım işçisi Sinem Sökmen (37) isimli kadının çalıştığı iş yerine geldi.

ÖNCE KADINI BAŞINDAN VURDU

Halil Korkmaz burada belinden çıkardığı tabancayla Sinem Sökmen'in kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇTIĞI YERDE İNTİHAR ETTİ

Olaydan sonra kalabalıktan kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi altında olayda kullanmış olduğu silahla kafasına ateş etti. Yere yığılan Halil Korkmaz hayatını kaybetti.

"YA BENİM OLACAKSIN YA DA BAŞKASINA YAR ETMEM"

Korkmaz'ın Sökmen'i hal içerisinde çalıştığı sırada gelip tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi. Halil Korkmaz'ın daha önceden Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "Ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Halil Korkmaz, İntihar, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı olduğu genç kadını katledip, intihar etti! 'Ölümü göze aldım' sözleriyle tehdit etmiş - Son Dakika


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