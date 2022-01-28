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SARAYBOSNA - Avrupa Yetim Eli Derneğinden Balkanlar'a ziyaret - Son Dakika

SARAYBOSNA - Avrupa Yetim Eli Derneğinden Balkanlar'a ziyaret

28.01.2022 19:50

AHMET NURDUHAN/ZEHRA ADİLOVİC - Avrupa Yetim Eli Derneği Avrupa Genel Başkanı Abdurrahman Altun ve beraberindeki heyet, Balkanlar'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki AA ofisini ziyaret etti.

AHMET NURDUHAN/ZEHRA ADİLOVİC - Avrupa Yetim Eli Derneği Avrupa Genel Başkanı Abdurrahman Altun ve beraberindeki heyet, Balkanlar'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki AA ofisini ziyaret etti.

Avrupa Yetim Eli Derneğinin bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Altun, 2019 yılında

Almanya'nın Mainz şehrinde kurulan derneğin, dünyanın birçok yerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

Öncelikli olarak yetim ve yetim ailelerine yönelik yardım faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Altun, "Bunun haricinde mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi kişilere, kim olduklarını gözetmeksizin, yardım yapmaya devam etmekteyiz." dedi. konuştu.

Altun, "Türkiye kökenli olmamız dolayısıyla, yardım ağımızın birinci ayağını Türkiye oluşturuyor. Türkiye'den sonra Filistin'in Gazze bölgesi, insanların mağdur olduğu Yemen, Afganistan, Suriye'nin kuzey bölgesi, Mali, Somali, Uganda, Tanzanya, Filipinler, Bangladeş, Kamboçya gibi ülkelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinin de yürütüldüğünü ifade eden Altun, "Almanya'da yaşanan sel felaketinde, bölgedeki vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarımız oldu." dedi.

Derneğin merkezinin Almanya'da olduğunu hatırlatan Altun, "Türkiye ve Fransa temsilciliklerimiz var. Yakında İsviçre ve Avusturya temsilciliklerimiz de faaliyetlerine başlayacak." diye konuştu.

Balkanlar'a yönelik çalışmalara başladıklarını söyleyen Altun, ilk ziyaretlerini Bosna Herse'e yaptıklarını daha sonra Karadağ ve Kosova'ya gideceklerini bildirdi.

Bosna Hersek'teki yerel yardım kuruluşları ile görüştüklerini ver yardımlarını bu kuruluşlar üzerinden yaptıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İleriye dönük projeler hakkında konuştuk. Daha önce Makedonya'da yardım faaliyetlerimiz oldu. Karadağ'daki çalışmalarımız da devam ediyor. Bosna Hersek'in Doboj şehrinde gıda yardımları yaptık. Kimsesiz yaşlılara sıcak yemek dağıtımı yaptık. Yetimlerin de kaldığı bir öğrenci yurdunu da ziyaret ettik. Bosna Hersek'teki düzensiz göçmenler hususunda yardım yapmaya açığız. Görüştüğümüz yerel kurumlara, düzensiz göçmenlere yönelik bir ihtiyaç olması durumunda, kıyafet ve yemek yardımı yapma konularında hazır olduğumuzu ilettik.

Amacımız, mahrumiyet ve mazlumiyete bir nebze olsa da çare olmaktadır. Onların dertlerine deva olmaktır. Yüzlerine bir tebessüm olmaktır. Bu uğurda çalışıp çabalıyoruz. Dünyada bir aç, bir yoksul oldukça bu işlere devam edeceğiz. Dünyanın neresinden bir yoksul ve mağdurun sesi bize ulaşırsa, biz o sese kulak verip el uzatmaya gayret edeceğiz."

SARAYBOSNA - Avrupa Yetim Eli Derneğinden Balkanlar'a ziyaret
SARAYBOSNA - Avrupa Yetim Eli Derneğinden Balkanlar'a ziyaret
SARAYBOSNA - Avrupa Yetim Eli Derneğinden Balkanlar'a ziyaret

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Abdurrahman Altun, Saraybosna, Balkanlar, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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