Sarısu Kadınlar plajı, Tünektepe Teleferik 15 Haziran'da açılacak - Son Dakika

Sarısu Kadınlar plajı, Tünektepe Teleferik 15 Haziran'da açılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran itibariyle yeni normal olarak adlandırılan dönemle ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Sarısu Kadınlar plajı, Tünektepe Teleferik 15 Haziran'da açılacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran itibariyle yeni normal olarak adlandırılan dönemle ilgili hazırlıklarını tamamladı. ANET'in işlettiği Topçam ve Sarısu mesire alanları ile Tophane Çay Bahçesi 2 Haziran Salı günü hizmete giriyor. Tünektepe Teleferik, Sarısu Kadınlar Plajı'nın ise 15 Haziran'da açılması planlanıyor. Bu işletmelerde de tüm sosyal mesafe ve belirlenen kurallar uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ulaşımdan sağlığa, spordan sanata yeni normal döneme hazır olduklarını belirterek, "Yeni dönemi de vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayacağız" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 Mart tarihinden itibaren halk ve toplum sağlığı adına pandemi tedbirlerini Antalya'da eksiksiz uygulayıp başarıya ulaştıklarını söyledi. Antalya'da çok sıkı önlemler aldıklarını kaydeden Başkan Böcek, dezenfektan, ilaçlama, temizlik, maske dağıtımı, ihtiyacı olan vatandaşlara gıda dağıtımı yardımlarının eksiksiz bir şekilde yapıldığını söyledi. 1 Haziran itibariyle Antalya'da da normalleşme sürecine geçileceğini ifade eden Başkan Böcek, yeni dönemin sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçeceğine inandığını söyledi. Başkan Böcek, 1 Haziran'a nasıl hazırlandıklarını anlattı.


Böcek, "Pandemi sürecinde idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaisine başlayacak. Ancak kronik rahatsızlıkları doktor raporu ile tespitli personeller idari izinli sayılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan plajlar; Konyaaltı Sahili, Lara Plajı sezon için hazırlandı. Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve soyunma kabinlerine kadar kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştirdi. Varyanttan başlayarak Konyaaltı Beachpark ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları yapıldı. Bu kapsamda halkın ücretsiz olarak faydalandığı kısımda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Bu kısma vatandaş şemsiye ya da havlusunu gönül rahatlığıyla getirebilecek. Şezlong kullanmak isteyen vatandaşlara da 3'lü, 2'li veya tekli seçenekler sunulacak. Şezlonglar görevliler tarafından sık sık dezenfekte edilecek. Dezenfekte işleminin ardından 20 dakika bekletilen şezlonga yeni bir tatilci alınacak. Plaja gelen her tatilcinin ellerine dezenfektan sıkılıp, maske verilecek. Tuvaletlere sensörlü aydınlatmalar, fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar yer alacak. Çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri kullanılacak.


Yine Karaalioğlu Parkı, Yavuz Özcan Parkı, AKM, Akdeniz Kent Park ve Düden Park 1 Haziran itibariyle vatandaş kullanımına açık olacak" ifadelerinde bulundu.


"Sarısu-Topçam 2 Haziran'da"


Büyükşehir Belediyesi Topçam ve Sarısu mesire alanlarında da tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Beledişesi şirketi ANET'in işlettiği Topçam ve Sarısu mesire alanları ve Tophane Çay Bahçesi 2 Haziran Salı günü hizmete giriyor. Mesire alanları 08.00-20.00 saatleri arasında, Tophane Çay Bahçesi ise 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tünektepe Teleferik, Sarısu Kadınlar Plajı'nın ise 15 Haziran'da açılması planlanıyor. Bu işletmelerde de tüm sosyal mesafe ve belirlenen kurallar uygulanacak.


Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisleri 2 Haziran Salı günü, Düden Park içerisinde bulunan Düden Balık Restoran 2 Haziran'da, EKDAĞ Lara Plaj Tesisleri ise 3 Haziran'da vatandaşın kullanımına açılacak.


Zıp Zıp Park kapalı


Kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, eğlence merkezi statüsüne girdiği için bu süreçte kapalı olacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetleri de pandemi öncesine geri dönüyor. 155 esnaf aracı, 165 büyükşehir belediyesine ait toplu ulaşım aracı ile tüm hatlarda hizmet verecek. Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 kapasiteli ve maske takmak zorunlu olacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da etkinliklerine kaldığı yerden devam edecek. Özellikle bu yılın Patara yılı seçilmesi nedeniyle antik kentlerde sanat tarihle buluşuyor konserleri gerçekleştirilecek. Şehirde müzik var etkinliği devam edecek. Antalyalılar bu yıl Beachpark yeşil alan içerisinde sosyal mesafesini koruyarak yazlık sinema keyfi yapacak. Başkan Böcek, "Mobil konserlerimiz çok beğenildi. Bu nedenle Mobil konserlerimizi sürdüreceğiz. Kütüphanelerimizi okurlarımızın hizmetine kademeli bir şekilde açacağız. Öncelikle kitap toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Doğan Hızlan Kütüphanesi bünyesinde ABB TV'den online masal okuma saatleri yaparak, çocuklarımızı masalla buluşturacağız. Bütün bunları kendi imkanlarımız dahilinde gerçekleştireceğiz. Manavgat'taki Yörük Müzesi ve Karatay Medresesi, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yat Limanı'ndaki Oyuncak Müzesi ile Deniz Müzesi ise 2 Haziran Salı gününden itibaren kapılarını ziyaretçilere açacak" diye belirtti.


Sosyal yardımlar ve hizmetler sürüyor


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan kreşler, 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Aşevi ve sosyal yardımlar devam edecek. Atatürk Sanat Eğitim Kursları ATASEM'ler de kademeli olarak devam edecek. Kurslar kademeli açılacak. Ayrıca sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam edecek. Hasta yatağı yardımları, engelli hizmetleri, mağdur anne ve çocuk, hasta yakınları tesisleri, evde sağlık hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri de devam edecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de sahalarda bakım ve onarım yapıyor. Ayrıca Antalya Spor ve Fitnes Merkezleri ASFİM'ler de kademeli olarak hizmete açılacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi süresinde gerçekleştirdiği olağanüstü ilaçlama ve temizlik çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü pandemi süresince olduğu gibi Antalyalılara 7/24 kesintisiz su hizmeti vermeye devam edecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 05:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarısu Kadınlar plajı, Tünektepe Teleferik 15 Haziran'da açılacak - Son Dakika

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