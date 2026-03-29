Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler\'den İsrail\'e saldırı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş bir ayı geride bırakırken, çatışmalar bölge geneline yayılmaya devam ediyor. İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırı başlatmasıyla savaşta yeni bir cephe açıldı.

ABD’DEN YENİ ASKERİ YIĞINAK

Washington yönetimi, bölgeye binlerce deniz piyadesi sevk etti. ABD ordusu, iki ayrı birlikten ilkinin amfibi hücum gemisiyle bölgeye ulaştığını açıkladı. Pentagon’un İran’a yönelik haftalar sürebilecek kara operasyonlarını da değerlendirdiği, özel kuvvetler ve piyade birliklerinin kullanılabileceği öne sürüldü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın kara harekâtına onay verip vermeyeceği henüz netleşmedi.

İSRAİL’DEN İRAN VE LÜBNAN’A SALDIRI

İsrail ordusu, Tahran’daki silah üretim tesisleri ile çok sayıda depo ve üretim noktasını hedef aldığını duyurdu. İran’ın güneyindeki Bandar-e-Khamir limanına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, iki gemi imha edildi. İsrail ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bir medya aracına düzenlenen saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybederken, olay yerine gelen kurtarma ekiplerine yönelik ikinci saldırıda da can kayıpları yaşandı.

İRAN VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN KARŞILIK

İran, İsrail ve bazı Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’ye yakın bir noktada İHA düşürüldü. Bölgedeki üst düzey isimlerin konutlarına yönelik saldırı girişimleri dikkat çekti.

HUSİLERDEN YENİ CEPHE: DENİZ TİCARETİ RİSK ALTINDA

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik ikinci saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıklayarak yeni saldırılar yapılacağını duyurdu. Bu gelişme, küresel deniz ticareti açısından kritik bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz sonrası gözler bu kez Bab el-Mendeb Boğazı’na çevrildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla Pakistan’ın arabuluculuğunda Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının katılacağı görüşmelerin başlayacağı açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Pakistan Başbakanı ile temas kurdu.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Savaşın küresel enerji arzını ciddi şekilde etkilemesiyle petrol ve doğalgaz sevkiyatında büyük aksaklık yaşanıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tehditler nedeniyle tanker geçişleri büyük ölçüde durdu. İran, Pakistan bayraklı 20 geminin geçişine sınırlı izin verdi.

ABD İÇİNDE PROTESTOLAR BAŞLADI

ABD’de savaş karşıtı protestolar ülke geneline yayılırken, yaklaşan ara seçimler öncesi savaşın Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskıyı artırdığı belirtiliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.