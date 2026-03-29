Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler\'den İsrail\'e saldırı

29.03.2026 10:13
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş bir ayda bölgeye yayıldı. İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırı başlatmasıyla savaşta yeni bir cephe açıldı. ABD bölgeye binlerce asker sevk ederken kara operasyonu ihtimali gündeme geldi. İsrail, İran ve Lübnan’da hedefleri vurdu. Enerji krizi derinleşirken Hürmüz Boğazı’ndaki risk küresel ticareti tehdit etmeyi sürdürüyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş bir ayı geride bırakırken, çatışmalar bölge geneline yayılmaya devam ediyor. İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırı başlatmasıyla savaşta yeni bir cephe açıldı.

ABD’DEN YENİ ASKERİ YIĞINAK

Washington yönetimi, bölgeye binlerce deniz piyadesi sevk etti. ABD ordusu, iki ayrı birlikten ilkinin amfibi hücum gemisiyle bölgeye ulaştığını açıkladı. Pentagon’un İran’a yönelik haftalar sürebilecek kara operasyonlarını da değerlendirdiği, özel kuvvetler ve piyade birliklerinin kullanılabileceği öne sürüldü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın kara harekâtına onay verip vermeyeceği henüz netleşmedi.

İSRAİL’DEN İRAN VE LÜBNAN’A SALDIRI

İsrail ordusu, Tahran’daki silah üretim tesisleri ile çok sayıda depo ve üretim noktasını hedef aldığını duyurdu. İran’ın güneyindeki Bandar-e-Khamir limanına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, iki gemi imha edildi. İsrail ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bir medya aracına düzenlenen saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybederken, olay yerine gelen kurtarma ekiplerine yönelik ikinci saldırıda da can kayıpları yaşandı.

İRAN VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN KARŞILIK

İran, İsrail ve bazı Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’ye yakın bir noktada İHA düşürüldü. Bölgedeki üst düzey isimlerin konutlarına yönelik saldırı girişimleri dikkat çekti.

HUSİLERDEN YENİ CEPHE: DENİZ TİCARETİ RİSK ALTINDA

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik ikinci saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıklayarak yeni saldırılar yapılacağını duyurdu. Bu gelişme, küresel deniz ticareti açısından kritik bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz sonrası gözler bu kez Bab el-Mendeb Boğazı’na çevrildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla Pakistan’ın arabuluculuğunda Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının katılacağı görüşmelerin başlayacağı açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Pakistan Başbakanı ile temas kurdu.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Savaşın küresel enerji arzını ciddi şekilde etkilemesiyle petrol ve doğalgaz sevkiyatında büyük aksaklık yaşanıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tehditler nedeniyle tanker geçişleri büyük ölçüde durdu. İran, Pakistan bayraklı 20 geminin geçişine sınırlı izin verdi.

ABD İÇİNDE PROTESTOLAR BAŞLADI

ABD’de savaş karşıtı protestolar ülke geneline yayılırken, yaklaşan ara seçimler öncesi savaşın Trump yönetimi üzerindeki siyasi baskıyı artırdığı belirtiliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İsrail, Lübnan, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Raphinha’da korkulan oldu Raphinha'da korkulan oldu

09:43
Şehri ayağa kaldıran olay Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:32
Robert De Niro: Trump’ın derhal görevden alınması gerekiyor
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
08:20
Kim’den ABD’yi tedirgin eden hamle
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
07:22
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
06:25
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
