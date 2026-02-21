\'\'Savcıyım\'\' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

İstanbul'da köpeğiyle araca binen kadın ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı. Köpeğin ağızlıksız olmasına tepki gösteren yolcular, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" diyen bir kadın yolcuya, şüpheli "İnebilirsin hayatım" yanıtını verdi. Tartışma kısa sürede büyüdü.

"SAVCIYIM" DEDİ, HAKARETLER YAĞDIRDI

Yolculardan birinin "Polis çağırın" demesi üzerine şüpheli bu kez kendisini savcı olarak tanıttı. "Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye'de barın bakalım" sözleriyle karşılık verdi. Görüntülerde şüphelinin "Seni öldürürüm yobaz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı da yer aldı. O anlara ilişkin video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılması üzerine savcılık resen soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında "tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, şüphelinin kimliğinin Y.S. olduğunu açıkladı. Y.S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ettiği ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Y.S.'nin "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık (suça sürüklenen çocuk), TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, tehdit-hakaret ve kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Y.S. isimli kadın görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.