''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Savcıyım\'\' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
21.02.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Savcıyım\'\' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
Haber Videosu

İstanbul'da toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtarak yolculara tehditler savuran kadın gözaltına alındı. Şüphelinin savcı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bakan Gürlek, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da köpeğiyle araca binen kadın ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı. Köpeğin ağızlıksız olmasına tepki gösteren yolcular, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" diyen bir kadın yolcuya, şüpheli "İnebilirsin hayatım" yanıtını verdi. Tartışma kısa sürede büyüdü.

"SAVCIYIM" DEDİ, HAKARETLER YAĞDIRDI

Yolculardan birinin "Polis çağırın" demesi üzerine şüpheli bu kez kendisini savcı olarak tanıttı. "Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye'de barın bakalım" sözleriyle karşılık verdi. Görüntülerde şüphelinin "Seni öldürürüm yobaz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı da yer aldı. O anlara ilişkin video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılması üzerine savcılık resen soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında "tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, şüphelinin kimliğinin Y.S. olduğunu açıkladı. Y.S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ettiği ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Y.S.'nin "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık (suça sürüklenen çocuk), TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, tehdit-hakaret ve kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Y.S. isimli kadın görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

Güvenlik, İstanbul, Gündem, Güncel, Terör, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    sunun gozalti goruntulerinide paylasin 86 1 Yanıtla
  • Atalay k Atalay k:
    Zaten havlayanlarin geneli sorunlu çıkıyor 81 0 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    Eski Türkiye yi arıyoruz ÖZLÜYORUZ 28 24
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İnsanların hayat standartları yükseldiçe malesef seviyeleri aşağı düşüyor 50 2
  • mücahid mücahid:
    Ülkedeki korku iklimine bakın???sahtekar birisi savcıyım deyince,korkudan kimse kimliğini çıkar bakalım diyemiyor??yada savcı hakim bile olsan,otobüse köpekle binemezsin diyemiyor?? 62 8 Yanıtla
  • Halil İbrahim Bülbül Halil İbrahim Bülbül:
    Bu hükümet olduğu sürece mutlu insanlar görmek hayal..bakın kim var mutlu olan 2 6 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu ülkede mutlu olan tek azınlık laikuslardır 4 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İnançsız ve aşırı Maddiyatçı insanların mutlu olması düşünülemez 3 2
    Resul_aski Nihat Resul_aski Nihat:
    Ben gayet memnunum hükümetten devletimiz var olsun reis var olsun adalete guveniyrum kim Suc islerse ceksin cezayi okadar 2 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İnançsız maneviyatsız maddiyatçı insanların mutlu olması düşünülemez 1 1
  • Murat Sert Murat Sert:
    tebrikler.güzel olmus böylelerine.herkes kurallara uyacak. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü 21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:34:47. #7.11#
SON DAKİKA: ''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.