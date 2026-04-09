Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

İran Savaşı'ndaki ateşkes sonrası brent petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Bu gerileme ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.
Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İndirim sonrası motorin fiyatları Türkiye genelinde ortalama 72-73 lira seviyesine inecek.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.10 TL
Motorin: 85.14 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR
Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL
