Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

09.04.2026 09:48
ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkes sonrası petrol fiyatları sert düşerken, Türkiye’de benzin ve motorine indirim bekleniyor. Bu kapsamda cuma gününden itibaren motorine 12,88 TL, benzine ise 1,05 TL indirim gelecek.

İran Savaşı'ndaki ateşkes sonrası brent petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Bu gerileme ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

CUMA GÜNÜ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynaklarından gelen bilgiler, cuma günü itibarıyla akaryakıtta büyük indirimi işaret etti.

MOTORİNDEKİ İNDİRİM 12 LİRAYI BULACAK

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cuma gününden geçerli indirimler belli oldu. Motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL. Bu tutarların pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

MOTORİN FİYATLARI 70 LİRA SEVİYESİNE İNECEK

İndirim sonrası motorin fiyatları Türkiye genelinde ortalama 72-73 lira seviyesine inecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.10 TL

Motorin: 85.14 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Herşey çok güzel olacak ama hedef 2070. 12 11 Yanıtla
  • turgut bozbuga turgut bozbuga:
    benzine 1.05 çok indirim yapılıyor yarısını geri alsınlar 3 3 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    oe selami nerdesin gel öt 3 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ferhat Bey adamın yaşı biraz fazla yüksek bence, bu kadar ağır konuşmamak lazım, Ne olursa olsun yakışmaz. Ama tarikatçının önde gideni maalesef yazık olmuş Selami dayıya. 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
