Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri
Hakan Çakır cinayeti davasında karar sonrası adliyede ıslık ve alkış sesleri

08.04.2026 16:14
Ankara'da annesi ve kardeşini korumak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır cinayeti davasında tüm sanıklara üst sınırdan ceza verildi. Karar adliye koridorunda ıslık ve alkışlarla karşılandı.

Ankara’da annesi ve kardeşini korumak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Kararın ardından adliye koridorlarında ıslık ve alkış sesleri yükseldi.

SANIKLARA ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek sanıklar hakkında üst sınırdan cezaya hükmetti. Suça sürüklenen çocuklardan 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl hapis cezası alırken, 17 yaşındaki B.S.Z. hakkında 32 yıl hapis cezası verildi. Olayda adı geçen baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal ise müebbet hapis ve ayrıca 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİYE KORİDORUNDA ALKIŞ VE ISLIK SESLERİ

Sanıklara verilen ceza acıyı dindirmese bir nebze olsun adalet duygusunu hissettirdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı görüntülere göre; kararın açıklanmasının ardından adliye koridorunda bulunan vatandaşlar ve yakınlar, verilen cezaları alkış ve ıslıklarla karşıladı. Koridorda "Yaşasın adalet" sloganları yükseldi. Duruşma sonrası yaşanan bu anlar, davanın kamuoyunda yarattığı hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

DAVA

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z, tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Keçiören'de 10 Ağustos 2025 gecesi Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olay, yol verme tartışması nedeniyle başladı.

Maktulün kardeşi ve annesi ile sanıklar arasındaki arbedede Çakır, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İddianamede sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu.

Çocuk sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile "yol verme" meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
VakıfBank, Fenerbahçe’ye şans tanımadı VakıfBank, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
Bağdat’ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor Bağdat'ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Galatasaray, 200 milyon Euro’luk çılgın gelirin sahibi oldu Galatasaray, 200 milyon Euro'luk çılgın gelirin sahibi oldu
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
16:01
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
