Türkiye Basın Federasyonu\'ndan Suudi Arabistan Büyükelçiliğine ziyaret

Türkiye Basın Federasyonu tarafından Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad b. Assaad Abualnasr, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İLİŞKİLERDE GÜÇLÜ İRADE VURGUSU

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, iki ülke liderliğinin kararlı yaklaşımıyla son dönemde hızlı ve çok boyutlu bir gelişim sürecine girdiği belirtildi. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bu süreci güçlendirdiği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat 2026’da Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı vurgulandı.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

İki ülke arasında yatırım, enerji, sanayi, inşaat, turizm, lojistik ve ileri teknolojiler başta olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatlarının arttığına dikkat çekildi. Suudi Arabistan Vizyon 2030 ve Türkiye Yüzyılı vizyonları kapsamında ortak projelerin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE ORTAK TUTUM

Suudi Arabistan’ın bölgesel politikasında istikrarın korunması, krizlerin yayılmasının önlenmesi ve diplomatik çözümlerin önceliklendirilmesi yaklaşımının benimsendiği aktarıldı. Türkiye ile bu doğrultuda yürütülen koordinasyonun, bölgesel gelişmeler karşısında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

İRAN VE BÖLGESEL GERİLİM MESAJI

Suudi Arabistan’ın İran’ın bölgedeki saldırılarına karşı net bir tutum sergilediği vurgulanırken, Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin de kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yollarının desteklenmesi gerektiği dile getirildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE STRATEJİK HATLAR

Enerji piyasalarının istikrarı ve deniz yollarının güvenliği konusunun öncelikli başlıklar arasında yer aldığı belirtilirken, Hürmüz ve Babu’l-Mendeb boğazlarının küresel ticaret açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

GAZZE VE FİLİSTİN KONUSUNDA NET DURUŞ

Suudi Arabistan’ın İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını reddettiği ve iki devletli çözüm için uluslararası çabaları desteklediği ifade edildi. Ayrıca insani yardımların sürdüğü ve bölgeye önemli destekler sağlandığı aktarıldı.

HAC VE UMRE HİZMETLERİNDE YENİLİKLER

Krallığın hac ve umre hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı belirtilirken, “Mekke Yolu” uygulamasıyla Türk hacıların işlemlerinin Türkiye’de tamamlanarak daha hızlı ve konforlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebildiği ifade edildi.

ATEŞKES SÜRECİNE DESTEK

Suudi Arabistan’ın ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve bu sürecin kalıcı olmasını temenni ettiği belirtildi.