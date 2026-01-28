Savunma Sanayii Başkanı Görgün, SSTEK\'in Hedeflerini Belirtti

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün , "Ekosistemimizin tüm aktörleriyle aynı hedefe bakacağız, ihtiyaçları ortak akılla tanımlayacağız, kaynakları verimli kullanacağız, teknolojiyi sahaya ve pazara taşırken hızımızı artıracağız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.'nin (SSTEK) 10'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Suat Baylan ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSTEK'in kuruluş yıl dönümü için gönderdiği yazılı mesajı okundu.

'TEMPONUZU BİRAZ DAHA ARTIRMANIZI BEKLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSTEK'in 10'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "2016 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızın yüzde 100 iştirakiyle kurulan SSTEK, sektöre kazandırdığı yeni firmalarla, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına ve güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. Son yıllarda büyük atılımlara imza atan Türk savunma sanayi, bugün 2 bin 500'den fazla firması ve 100 binden fazla çalışanı ile ülke ekonomisine en fazla katma değer üreten sektörlerden biridir. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, insansız savaş uçağımız Kızılelma, milli muharip uçağımız KAAN gibi kendi alanında marka ürünlerimizle, yeni bir dinamizm yakalamış bulunuyoruz. Bunun etkisiyle, ilk kez 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatımız, 10 milyar doları aştı. 2028 yılı için hedefimizi 158 bin istihdam, 11 milyar dolar üzerinde ihracat olarak belirledik. SSTEK'in gayreti, Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonu ve sektördeki paydaşların emeğiyle inşallah bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Sizlerden, temponuzu biraz daha artırmanızı bekliyorum" dedi.

GÖRGÜN: SSTEK, BAŞKANLIĞIMIZIN YÜZDE 100 BAĞLISIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuşma yaptı. Görgün, savunma sanayinin irade, zaman ve sabır işi olduğunu ve SSTEK'in kuruluş fikrinin stratejik ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, "SSTEK; 9 Mart 2016 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla, Başkanlığımızın yüzde 100 iştiraki olarak kurulmuş ve milli savunma sanayimizin sürekli gelişimini destekleyen yatırımlar yaparak, ülkemizin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefine katkı sunmak misyonuyla yola çıkmıştır. Bu misyon; bugünün ihtiyaçlarına cevap üretmeyi hedeflediği kadar, geleceğin harp ortamına hazırlığı da kapsamaktadır. SSTEK, Başkanlığımızın yüzde 100 bağlısıdır; SSB ile SSTEK aynı hedefe yürüyen tek bir iradenin iki tamamlayıcı gücüdür. Bu sebeple SSB ve SSTEK olarak hepimiz biriz, beraberiz ve tekiz" dedi.

'SSTEK'İ İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ'

SSTEK'in kuruluşundan bu güne toplam 26 ortaklık gerçekleştirdiğini, 8 ortaklıktan çıkış yaptığını ve 18 ortaklığını aktif şekilde sürdürdüğünü belirten Görgün, "2025 sonu itibarıyla iştiraklerle birlikte 1 milyar doların üzerinde ciro, 1648 kişilik istihdam, 114 fikri mülkiyet çıktısı, 100 proje ve güçlü bir Ar-Ge yatırım hacmi; SSTEK'in ekosisteme kazandırdığı üretim ve geliştirme gücünü yansıtmaktadır. Ayrıca iştirakleri ile birlikte projelerin güncel değeri 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış; Ar-Ge yatırımları ise 2025 sonu itibarıyla 5,656 milyar TL'ye erişmiştir. Bizler SSTEK'i, savunma sanayi ekosistemimizde üç stratejik yerde konumluyoruz; kritik teknoloji boşluklarını kapatan bir yatırım kaldıracı, KOBİ ve girişimleri ölçekleyen bir ekosistem hızlandırıcısı ve derin teknolojiyi platformlara bağlayan stratejik bir köprü. SSTEK; ülkemiz açısından kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesini desteklemek için yeni şirket kuruluşlarını mümkün kılabiliyor, mevcut şirketlere ortaklık ve ara finansman sağlayabiliyor. Bizler Savunma Sanayii Başkanlığı olarak SSTEK'i; Türkiye'nin kritik teknolojilerde bağımsızlığını kalıcılaştıran, derin teknolojiyi ölçekleyen, savunma sanayi ihracatını besleyen ve küresel ölçekte ortaklık kurabilen stratejik yatırım platformu olarak daha da ileri taşımak istiyoruz. Bu hedefimizin üç somut sonucu var; kritik alanlarda daha derin portföy ve daha yüksek yerli katkı, daha güçlü fon ekosistemiyle daha fazla girişime daha hızlı kaynak, daha yüksek ürünleştirme başarısıyla daha güçlü ihracat katkısı. Bu yolculukta ana ilkemiz şu; ekosistemimizin tüm aktörleriyle aynı hedefe bakacağız, ihtiyaçları ortak akılla tanımlayacağız, kaynakları verimli kullanacağız, teknolojiyi sahaya ve pazara taşırken hızımızı artıracağız" diye konuştu.

GENEL MÜDÜR BAYLAN: 8 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan ise 2017 yılından bugüne SSTEK olarak yatırım ve ortaklık modelini belirli bir disiplin ve çok aşamalı değerlendirme süreciyle yürüttüklerini belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde; SSTEK'in öncülüğünde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası iş birliğiyle Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuştur. 2021 yılında 4 yatırımcı ile başlayan güç birlikteliği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri de dahil olması ve savunma sanayi ekosistemindeki paydaşların katkılarıyla büyüyerek 33 yatırımcı ile önemli bir ölçeğe ulaşmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, fon büyüklüğü 175 milyon TL'den 952 milyon TL'ye yükselmiş; kritik teknoloji odağında 6 firmaya toplam 8 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirilmiştir" dedi.