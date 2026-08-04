Sebze satıcısı drondan kaçtı ama kurtulamadı - Son Dakika
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Sebze satıcısı drondan kaçtı ama kurtulamadı

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Ukrayna'nın Herson kentinde pazarda sebze satan 52 yaşındaki bir kişi, Rus ordusuna ait olduğu belirtilen FPV dronunun saldırısında yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dronun satıcıyı takip ederek hedef aldığı görülürken, Ukraynalı yetkililer yaralının hastaneye kaldırıldığını, Rusya'nın ise olayla ilgili açıklama yapmadığını bildirdi.

Ukrayna'nın Herson kentinde cephe hattından uzak olmayan bir pazarda yaşanan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sebze satıcısının tezgâhının yanında bulunduğu sırada bir FPV dronunun bölgeye yaklaştığı, satıcının kaçmaya çalıştığı ve dronun onu takip ederek patladığı görülüyor.

SALDIRI SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre saldırı, Tavriyskyi Mahallesi'ndeki "3 Süngü Meydanı" (Three Bayonets) yakınındaki pazarda sabah yaklaşık 06.30 sıralarında meydana geldi. Hedef alınan kişinin pazarda sebze satıcılığı yapan 52 yaşındaki Yurii olduğu belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırıda Yurii'nin patlamaya bağlı travma, kapalı kafa travması, işitme travması ve sırtı ile bacaklarından şarapnel yaraları aldığı açıklandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun orta seviyede olduğu bildirildi. İlk paylaşımların aksine saldırıda hayatını kaybetmediği daha sonra doğrulandı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, uluslararası platformlarda da geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde satıcının silahsız olduğu ve elinde herhangi bir askeri ekipman bulunmadığı görülürken, olay savaş hukukuna ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ukrayna tarafı saldırının doğrudan sivili hedef aldığını öne sürerken, Rusya tarafından olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

HERSON'DA FPV DRON SALDIRILARI ARTIYOR

Son aylarda Herson'da FPV dron saldırılarının arttığı belirtiliyor. Uluslararası medya kuruluşları ve insan hakları örgütleri, bölgede sivillerin hedef alındığı çok sayıda benzer saldırının incelendiğini aktarıyor

Ukrayna, Herson, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Sebze satıcısı drondan kaçtı ama kurtulamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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