Seçim yenilgisi sonrası Orban\'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

Macaristan’da Viktor Orban döneminin sona erdiğine yönelik gelişmeler ülkede büyük yankı uyandırırken, seçim sonuçlarının ardından dikkat çekici iddialar gündeme geldi. The Guardian’ın haberine göre, Orban’a yakın isimlerin servetlerini hızla yurt dışına taşımaya başladığı öne sürüldü.

ÖZEL UÇAKLARLA SERVET TAŞINDIĞI İDDİASI

Haberde, Orban’ın 16 yıllık iktidarı boyunca zenginleşen çevrelerin, seçim yenilgisinin ardından varlıklarını güvenli bölgelere aktarmaya çalıştığı belirtildi. Viyana’dan kalkan özel jetlerle servet transferi yapıldığı iddia edilirken, bazı isimlerin de yatırımlarını yurt dışına kaydırdığı ifade edildi.

ORTADOĞU VE ASYA ÜLKELERİNE PARA AKIŞI

Kaynaklara göre, Orban’a yakın çevrelerin varlıklarını Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere taşıdığı, bazı isimlerin ise Avustralya ve Singapur’a yöneldiği aktarıldı. Aynı zamanda bazı üst düzey isimlerin ABD’de çalışma ve oturum imkânlarını araştırdığı öne sürüldü.

YENİ LİDERDEN SERT SUÇLAMALAR

Seçimleri kazanan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, Orban’a yakın oligarkların “on milyarlarca forinti” yurt dışına kaçırdığını iddia ederek yetkililere çağrıda bulundu. Magyar, bu kişilerin ülkeden çıkışının engellenmesi gerektiğini savundu.

“BELGELER YOK EDİLİYOR” İDDİASI

Magyar ayrıca, Orban dönemine ait bazı kritik belgelerin seçim sonrası süreçte imha edildiğini öne sürdü. Hükümete yakın bazı kurumlar ise bu iddiaları reddederek yalnızca gereksiz belgelerin imha edildiğini açıkladı.

ABD BAĞLANTISI VE YENİ PLANLAR

Haberde, Orban’a yakın bazı isimlerin ABD’deki Cumhuriyetçi çevrelerle bağlantılarını kullanarak alternatif planlar yaptığı da yer aldı. ABD’nin, bazı çevreler için “güvenli liman” olarak görüldüğü iddia edildi.

ORBAN’IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Seçim sonrası parlamentoya girmeyeceğini açıklayan Viktor Orban’ın, Fidesz Partisi lideri olarak kalmayı planladığı belirtildi. Orban’ın önümüzdeki dönemde ABD’ye gitmesinin beklendiği ifade edilirken, ülkedeki siyasi ve ekonomik süreç yakından izleniyor.