Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur hakkında iddianame düzenlendi! İşte talep edilen ceza

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" hakkında soruşturma yürütülerek dava açıldığı ve davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği hatırlatıldı.

PEKER'LE İLİŞKİSİNE VURGU YAPILDI

Şüpheli Ahmet Emre Olur'un, suç örgütü lideri Peker'in Türkiye'den ayrılışı ve yurt dışında firari olarak bulunduğu süreçlerde bizzat yanında olduğu aktarılan iddianamede, Olur'un sosyal medyayı aktif şekilde kullandığı, örgüt lideri ile yakın irtibatlı ve iltisaklı olduğu anlatıldı. İddianamede, Olur'un, örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

"PAYLAŞIMLARIYLA ÖRGÜTÜ DİRİ TUTMAYA ÇALIŞTI"

Şüphelinin canlı tutmaya çalıştığı örgütün faaliyetlerinin devam ettiğini göstermeye yönelik paylaşımlarda bulunduğuna işaret edilen iddianamede, "Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PEKER ADINA PAYLAŞIMLAR YAPTI

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu sırada ülke yetkililerinin aldığı karar doğrulduğunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, Peker'in sosyal medyayı kendi hesaplarından kullanamadığı, sosyal medyada yayınlanmasını istediği metinleri şüpheli Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve şüphelinin de bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayınladığı vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Olur'un açık kaynaklarda ve basında örgüt lideri Peker'in basın danışmanı ve sorumlusu olarak tanındığı kaydedildi.

"EMRE ERCİŞ'İN YARALANMASI EYLEMİNİ ORGANİZE ETTİ"

Olur'un, suç örgütüne ilişkin davada sanık olan bazı kişilerle yakın ilişki içerisinde olduğunu gösteren HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın beyanına yer verilen iddianamede, Olur'un, müşteki gazeteci Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda organize ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.