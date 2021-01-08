Şehit Altuğ Verdi davasında karar - Son Dakika

Şehit Altuğ Verdi davasında karar

08.01.2021 00:57
Şehit Altuğ Verdi davasında karar, System.String[]

Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin davasında karar verilerek, sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize'de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin davasında karar verilerek, sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın karar duruşması Hakim Adem Amaç başkanlığında Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi, eşi Leyla Verdi ve ailesinin vekaletini üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe ile Avukat Sedat Özyurt katıldı.

'Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan daha önce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile duruşmalara katılan sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da bu kez duruşma salonunda duruşmaya katıldı. Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, son savunmasında olayları hatırlamadığını ifade ederek tayin nedeni ile olayın gerçekleştiğini, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bir bağı olmadığını savundu. Bu esnada Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi üzüntüsü nedeniyle salondan çıktı.

Altuğ Verdi'nin ailesinin vekaletini üstlenen Baro Başkanı Ümit Peçe ise Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'ndan şikayetçi olduklarını ve FETÖ/PDY bağlantılarının ortada olduğunu, bu nedenle örgüt üyeliği ile birlikte en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken avukat Sedat Özyurt ise dosyada delillerin sabit olduğunu ve sanığın FETÖ Silahlı Terör Örgütü bağlantısının tanık ifadelerinde de ayrıca yer aldığını dile getirdi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayarak sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 'Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na aynı olayda yaraladığı Personel Şube Müdürü Ercan Polat için 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 26 yıl 8 ay ve son olarak koruma memuru Yiğit Can Köksal'a karşı aynı 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 26 yıl 8 ay yıl olmak üzere toplam da 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan mahkeme heyeti sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla hakkında açılan suçlamadan CMK 22/2 maddesi uyarınca beraatine karar verdi.

"Altuğ Kardeşimiz şehit edilerek Cumhurbaşkanımıza mesaj verilmek istenmiştir"

Mahkemenin sonrasında açıklama yapan Rizeli AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ davasından beraat etmesinin yerinde bir karar olmadığını, gerçekleşen bu saldırının FETÖ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesaj verme olduğunu savundu. Külünk "Ülkemizin çok saygın, güvenlik politikalarında etkin bir devlet adamının şehit edilmesinin ardından katilin yargılanmasının sonuna geldik. Mahkeme nihayetinde 1 ağırlaştırılmış müebbet, 2 kere 26 yıl hükme karar verdi. Elbette ki yüce mahkemenin kararına saygılıyız ancak Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi tüm Türkiye'yi sarsmış, hatta dünya kamuoyunda da karşılık bulmuş bir suikasttı. Biz bu katilin kirli bir aklın emrinde bu tetiği çektiği noktasında ısrarlıyız. Çünkü olay mahalli Rize, bu şehir Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu şehre yılda 3-4 kez teşrif etmektedir, kendisinin burada ikametgahı da vardır. Şehrin tüm meseleleri ile de yakından ilgilenir. Altuğ Verdi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürüdür. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki ikametgahının bulunduğu ilçenin emniyet müdürüdür. Altuğ Verdi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünün ardından Rize İl Emniyet Müdürü olmuştur. Altuğ Verdi'nin şehadetinden kısa bir süre önce FETÖ lideri, FETÖ ile mücadele eden güvenlik güçlerini doğrudan tehdit etmiştir. Altuğ Kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın inlerine gireceğiz açıklamasının ardından kısa bir süre sonra makamında şehit edilmiştir. Altuğ kardeşimizin şehadeti işgalci örgütün Türk Devletine, doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştirilen mücadeleye karşı bu katilin tetiği çektiği kanaatinden asla vazgeçmiş değiliz. Yüce mahkeme kararını sadece tasarlayarak adam öldürme suçundan vermiş bulunuyor. Ancak dosya istinaf mahkemesine gidecektir, ardından Yargıtay süreci vardır. Altuğ Kardeşimiz şehit edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza mesaj verilmek istenmiştir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Altuğ Verdi, Karar, Şehit, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Altuğ Verdi davasında karar - Son Dakika


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