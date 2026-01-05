Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir'de anma

İZMİR'de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şahadetlerinin 9'uncu yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet ettiği adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı.

Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi. Olayın 9'uncu yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sekin'in ve Can'ın ailelerinin yanı sıra mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

'TERÖRÜN EN KORKTUĞU ŞEY ADALET'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, "5 Ocak 2017 tarihinde hukuka, adalete ve devlete olan saldırıyı Şehit Polisimiz Fethi Sekin kendi göğsünde durdurmasaydı, bugün çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Adalete saldırıyorlar. Çünkü terörün en korktuğu şey adalet. Hukuka saldırıyorlar, çünkü terörün düşmanı hukuk. Devlete saldırıyorlar, çünkü meşru otorite, teröre göre çok kötü bir şey. Dolayısıyla adalet, hukuk ve devlet üçgenine yapılan saldırıyı bir polis memuru göğsünde eritti" dedi.

'SONUNDA BİR ŞEHADET İHTİMALİ VARDI'

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in bir trafik polisi olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Acar, "Terörle mücadele ekibinden polis değildi ama böyle bir hal ile karşı karşıya kaldığı zaman 'Haber vereyim' gibi bir yola gitmedi. Çünkü vazife anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi. Sonunda bir şehadet ihtimali vardı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti, Türk polisi burada bütün ihtimalleri bir çırpıda silip attı ve o hain teröristleri bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi, kendisi şehadete erdi. Aynı gün Musa Can ağabeyimizi de şehit verdik. Şehadet, dünya anlamında bir kayıp ama Kur'an-ı Kerim'de Cenabıhak, 'Onlar için asla ölüler demeyeceğiz' diyor. Hassasiyet göstermemizi istiyor. Onların kendi katında rızıklandırıldığını ifade ediyor. Bu memleket, millet, bu kanla yoğrulmuş topraklara bir can daha verdi ancak ahirette de onlara çok güzel bir cennet teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ İÇİN CAN VERMEYİ GÖZE ALAN İNSANLARIN OLMASI LAZIM'

Bakan Yardımcısı Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada aileleri, evlatları var. Ateş ilk onlara düşüyor. Fakat bu ateş, basit bir ateş değil, bu devletin de bağrına düşen bir volkan. Bu volkan bir yandan devletimizi güçlendiriyor, bir yandan yüreğimizi yakıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu ikisi ile yaşıyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşamak kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek için evvela bu milletimiz için can vermeyi göze alan insanların olması lazım. Askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin, adliye tarafında savcılarımızın, hakimlerimizin, bu millet için gözlerini bir dakikalığına dahi kırpmak gibi düşünceleri olamaz. Bu memleket böyle insanları yetiştirdikçe zaten ayakta kalacaktır. Bu topraklar sürekli şehit kanı ile sulandığı için insanımız, evladımız, gencimiz bu duygu ve düşünce ve hisle yoğrulmaktadır."

'DEVLETİNİ SAVUNAN BİR KAHRAMAN OLMUŞTUR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da "5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'nde meydana gelen hain saldırı sıradan bir terör eylemi değil. Doğrudan devletimize, adaletimize ve milletimizin huzuruna yönelmiş alçakça bir girişimdir. O gün Fethi Sekin hiç tereddüt etmeden, hiç geri adım atmadan, canını bile bile ortaya koyarak bu saldırının önüne geçmiştir. O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil, o an adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran siper ve devletini savunan bir kahraman olmuştur. Fethi Sekin, attığı her adımda 'Bu topraklarda adalet sahipsiz' değildir gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiş, sayısız hayat kurtulmuş, bir milletin yüreğinden silinmeyecek bir onur nişanı kazanmıştır. Musa Can ise her gün sessizce, büyük bir sorumlulukla sürdürdüğü görevini o gün de terk etmemiş, adalet hizmetinin görünmeyen ama vazgeçilmez neferi olarak şehadete yürümüştür. Onun duruşu adaletin yalnızca kararlarla, değil sadakatle, emekle ve sorumluluk bilinciyle ayakta durduğunu göstermiştir" dedi.

'CANI PAHASINA TERÖRİSTLERE GEÇİT VERMEDİ'

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu da "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain saldırı karşısında, görev bilinciyle, vatan sevgisiyle hareket eden kahraman şehidimiz Fetih Sekin, canı pahasına teröristlere geçit vermemiş, birçok masum insanın hayatını kurtararak adını milletimizin gönlüne altın harflerle yazmıştır. Aynı sırada şehit olan mübaşir Musa Can ise adalet hizmetine adanmış bir ömrü görev başında şehadetle taçlandırmıştır. Aziz şehitlerimizin bu fedakarlığı, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve adaletin tesisi yolunda ödenen en büyük fedakarlık iradesidir. Onların gösterdiği cesaret ve sorumluluk duygusu bizlere yalnızca böyle hatıra değil aynı zamanda ağır bir emanet ve sorumluluk bırakmıştır. Bu topraklarda görev yapan hiçbir kamu görevlisi, hiçbir güvenlik mensubu, hiçbir adalet çalışanı yalnız değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası, devletimizin kararlılığı ve milletin vicdanında ilelebet yaşayacaktır" diye konuştu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel de "İzmir Adliyesi'ni hedef alan hain saldırı karşısında görev bilinci ve cesaretiyle müdahale eden kahraman polisimiz Fethi Sekin ve silah arkadaşları büyük bir felaketi önlemiş, milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir" dedi.

Konuşmalardan sonra Kur-an'ı Kerim okundu ve dualar edildi, adliye önündeki Fethi Sekin heykeli ve Sekin'in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı.