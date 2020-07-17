Şehit polis Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit polis Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Van'da düşen uçakta şehit olan polis memuru Anamur ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın cenazesi Mersin'in Anamur ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit polis Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

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Van'da düşen uçakta şehit olan polis memuru Anamur ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

MERSİN - Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın cenazesi Mersin'in Anamur ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya için memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omzunda törenin yapılacağı Kıbrıs Camisi'ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında "Oğlum, arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak" diye ağıt yaktı. Acılı anneyi polisler teskin etti. Şehidin cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ovabaşı Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Mersin, Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit polis Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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