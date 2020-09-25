Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek - Son Dakika

Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AYM arasında yaşanan tartışmada canlarıyla Bakan Soylu'nun yanında olduklarını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AYM arasında yaşanan tartışmada canlarıyla Bakan Soylu'nun yanında olduklarını söyledi.

15 Temmuz FETÖ darbesinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile İçişleri Bakanlığı görevini devralan Süleyman Soylu'nun gecesini gündüzüne katarak başta FETÖ/PKK/DEAŞ terör örgütleri olmak tüm yasa dışı örgütlere adeta dünyayı dar etiğini belirten Gündüz, hiç kimsenin Bakan Soylu'ya dil uzatamayacağını kaydetti. Gündüz, "Önce emniyet ve jandarma olmak üzere diğer bağlı tüm teşkilatların tavizsiz FETÖ ile mücadele etmelerini sağlayarak kanlı terör örgütü amansız mücadele yolunu açmıştır. Mülki idarenin, emniyetin ve kolluk güçlerinin içine sinmiş hain örgüt mensuplarını tek tek tespit ederek yargıya teslim olmasını sağlayarak kanlı örgüte büyük darbe vurmuştur. Yurt içinde PKK terör örgütünün tüm inlerine girerek teröristi yatağında etkisiz hale getirmiştir. Sınır ötesinde yapılan operasyonlara katılan jandarma ve güvenlik korucuları terör örgütlerine büyük darbeler vurmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için canları ile bedel ödemiştir. FETÖ/PKK/DEAŞ terör örgütünün sevicilerine ve propagandasını yapanlara asla taviz vermemiş devletin bekasının en mukaddes bir vazife olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur. 7/24 zaman esasına göre ömrünü bu devlet ve milletine adayan Soylu bakanın başarısını çekemeyen dışarıda olduğu kadar içeride de bir çok düşmanı olduğu herkesçe bilinen bir gerçekliktir. Son dönemde bu başarıları örtmeye çalışan yada önüne set çekmek isteyen hainler kervanına Anayasa Mahkemesi üyelerinden bir güruhda katılmış oldu. Anayasa Mahkemesi, MİT tırlarına ilişkin haber nedeniyle tutuklu olan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için 'hak ihlali' kararı vererek tahliye yolunu açmış ve kararda kuvvetli suç şüphesinin olmadığı da vurgulamışlardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile 11 üyenin ihlal yönünde oy verdiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararına uyarak Dündar ve Gül'ün tahliyesine karar vermişti. FETÖ terör örgütünün tetikçisi Can Dündar kısa bir süre sonra Türkiye'den kaçmıştı. Örgüt mensubu bu kişilerin kaçmasına göz yuman ve dünü FETÖ'ye olan yakınlığı bilinen bu kişilerin bugün hedefe Bakan Soylu'yu koymaları başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere 83 milyon Türkiye'yi üzmüştür. Bizler 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak dünde bugünde devletimizin, milletimizin sevdalısı olan Süleyman Soylu bakanın yanındayız canımızla kanımızla da yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek

Anayasa Mahkemesi, Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Bakan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek - Son Dakika


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