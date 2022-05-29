Selçuk Özdağ: Güçlü Bir Demokrasi ile Taçlandıracağımız Parlamenter Sistem Milletimize Hayırlı Olsun

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, altı siyasi parti liderinin dördüncü buluşmasını işaret ederek, "Birileri '90 yıllık reklam arasına son verdik' diyordu. Onların 'reklam' dediğine biz 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz, 'cumhuriyet' diyoruz, 'bağımsızlık' diyoruz ve dahi 'demokrasi' diyoruz. Güçlü bir demokrasi ile taçlandıracağımız parlamenter sistem milletimize hayırlı olsun" dedi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan altı siyası partinin genel başkanları, bugün, dördüncü kez akşam yemeğinde bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki akşam yemeğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabında dördüncü buluşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Altılı masa' dedikçe birilerinin uykusu kaçıyor, kabus görüyor. Milletimiz ise güven ve umut doluyor. Umudun, coşkunun, güvenin ve geleceğin yani büyük Türkiye'nin temelini atıyoruz. Birileri '90 yıllık reklam arasına son verdik' diyordu. Onların 'reklam' dediğine biz 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz, 'cumhuriyet' diyoruz, 'bağımsızlık' diyoruz ve dahi 'demokrasi' diyoruz. Güçlü bir demokrasi ile taçlandıracağımız parlamenter sistem milletimize hayırlı olsun."