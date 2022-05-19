Çukurca ve Şemdinli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Davul zurna eşliğinde halay çekilmesiyle son bulan törene, Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Şemdinli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Program, ilçenin Merkez Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, jimnastik ve dans gösterisi yaptı, şiirler okudu.

Yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Muhammet Tugay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav, Belediye Başkan vekili Zeki Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.