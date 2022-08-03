"Bağlılık Hasan" Fransa'da vizyona girdi - Son Dakika
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"Bağlılık Hasan" Fransa'da vizyona girdi

03.08.2022 20:31
"Bağlılık Hasan" Fransa'da vizyona girdi

Semih Kaplanoğlu'nun sekizinci filmi "Bağlılık Hasan", bugün Fransa'daki sinema salonlarında seyirciye sunuldu.

Semih Kaplanoğlu'nun sekizinci filmi "Bağlılık Hasan", bugün Fransa'daki sinema salonlarında seyirciye sunuldu.

Dünya prömiyerini geçen sene 75. Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleştiren ödüllü yapım, geçen sene aralık ayında Türkiye'de vizyona girmişti.

Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Bağlılık Hasan", Çek Cumhuriyeti, Kudüs, Brezilya, Almanya, Hindistan, İtalya, Tayvan, Çin, İsveç, İspanya, Avustralya, Kanada ile ABD'de Denver, Şikago ve Minnesota'daki uluslararası festivaller ile yurt içinde Antalya ve Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi.

Bazı festivallerde "Yumurta", "Süt", "Bal" ve "Buğday" filmleriyle birlikte izleyicinin beğenisine sunulan filmin yönetmeni Kaplanoğlu, festivaller kapsamında masterclass, film gösterimi ve basın buluşmasına da katıldı.

Film, bu ay Hong Kong, Azerbaycan ve İngiltere'nin de arasında bulunduğu ülkelerde gösterimlerde izleyiciyle buluşacak.

Yurt içi ve yurt dışı festivallerde ödüller aldı

"Bağlılık Hasan" geçen yıl Antalya Film Festivali'nde "En İyi Görüntü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", Brezilya'da 45. Uluslararası Sao Paulo Film Festivalinde "Yılın En İyi Uluslararası Filmi", Şangay Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Erkek Oyuncu" aldı.

Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı uluslararası yaz okulunda "Onur Ödülü" takdim edilen yönetmen Kaplanoğlu'na Fransa Vesoul Uluslararası Asya filmleri festivalinde de "Onur ödülü" takdim edilecek.

Haziran'da Portekiz'deki sinema salonlarında beğeniyle izlenen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık" üçlemesinin ikinci filmi "Hasan", Fransa'nın ardından İspanya'da ve Balkan ülkelerinde vizyona girecek.

Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen, yönetmenliği ve senaryosu Semih Kaplanoğlu imzalı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Filmde, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkıyor.

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Kaynak: AA

Semih Kaplanoğlu, Film Festivali, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bağlılık Hasan' Fransa'da vizyona girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Bağlılık Hasan" Fransa'da vizyona girdi - Son Dakika
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