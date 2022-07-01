Servet Ünsal: "Acı Hala Yüreklerimizde Çünkü Failler Cezasız Kaldı" - Son Dakika
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Servet Ünsal: "Acı Hala Yüreklerimizde Çünkü Failler Cezasız Kaldı"

01.07.2022 15:46

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Sivas Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle “Acı hala yüreklerimizde. Çünkü adalet sağlanmadı. Çünkü asıl failler cezasız kaldı. Düşünün hala Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sivas Davası devam ediyor. Gerçek sorunlar zaten hiç ortaya çıkarılmadı. Göstermelik birkaç kişi cezalandırıldı” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Sivas Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle "Acı hala yüreklerimizde. Çünkü adalet sağlanmadı. Çünkü asıl failler cezasız kaldı. Düşünün hala Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sivas Davası devam ediyor. Gerçek sorunlar zaten hiç ortaya çıkarılmadı. Göstermelik birkaç kişi cezalandırıldı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'la birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri rahmetle andığını belirten Ünsal, şöyle konuştu:

" Türkiye'deki yaşanan en büyük acılardan biri Sivas katliamı, 93 yılı 2 Temmuz. Orada acı hala yüreklerimizde. Çünkü adalet sağlanmadı. Çünkü asıl failler cezasız kaldı. Düşünün hala Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sivas Davası devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Niye devam ediyor? Üç tane sanık devlet desteğiyle o dönemki yandaşların desteğiyle, yurt dışına kaçırıldı. Bu kaçan kişilerin davalarından dolayı mahkemeler devam ediyor. Gerçek sorunlar zaten hiç ortaya çıkarılmadı. Göstermelik birkaç kişi cezalandırıldı" dedi.

"VİCDANLARIMIZDAKİ ACI HİÇ GİTMEDİ"

O kararın verildiği gün Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu söyleyen Ünsal, "Sanıklar sandalyeleri söktüler. Hakimler kürsünün altına girdi. 29 yıl önceki bu olayın mahkemesinde, sandalyeler söküldü ve o sanıklar tarafından hakimleri, savcıları kürsünün altına soktular. 'Tahrik var' denildi. Tansu Çiller döneminde. Utanmadan bu sözlerin söylendiği yöneticileri gördük. Daha sonra Yargıtay'ca bozuldu. Tekrar yargılamalar oldu ama vicdanlarımızdaki acı hiç gitmedi" dedi.

Ünsal, yarın Sivas'ta anmaya katılacaklarını da aktardı.

"ÜLKEMİZDE VERİLER GİZLENİYOR"

Ünsal, COVİD vakaları ve önlemlere ilişkin de değerlendirme yaptı. COVİD-19 salgınının devam ettiğini ancak önlemlerin bırakıldığını söyleyen Ünsal, "Turizmi, parayı düşünen AK Parti iktidarı COVİD'in bittiğini söyledi. COVİD bitmedi. Yeni ölüm sayılarını bildiren TÜİK yok. Zaten iki tane büyük yalancı kurumumuz var; TÜİK ve Merkez Bankası. Özellikle yeni vaka ve ölüm sayısını bildirmeyen TÜİK'i buradan uyarıyorum. Her sene mayıs ayında ölüm istatistikleri verilir ama vermediler. TÜİK 'veriler gelmedi' diyor. Doktor olarak söylüyorum. Önümüzde bilgisayar var, bir ölüm vakası oldu, her doktorun önünde bu olay var, ölüm vakası mı, biz raporlarınız bilgisayardan bir düğmeye bastığınızda devletin kurumlarına gider" diye konuştu.

Yoğun bakımdaki hasta sayılarının 50 gün boyunca değişmediğini belirten Ünsal, "600 olan yoğun bakım sayısı bir günde uyarılar yoğunlaşınca 1400'e çıktı. Bu bizim sahtekar yöneticilerin yaptığı bunlar. Ülkemizde veriler gizleniyor, testler yok" dedi.

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Kaynak: ANKA

Servet Ünsal, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servet Ünsal: 'Acı Hala Yüreklerimizde Çünkü Failler Cezasız Kaldı' - Son Dakika

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