Sevgi satın almaya çalışıyor olabilirsiniz! Uzmandan çarpıcı uyarı - Son Dakika
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Sevgi satın almaya çalışıyor olabilirsiniz! Uzmandan çarpıcı uyarı

Sevgi satın almaya çalışıyor olabilirsiniz! Uzmandan çarpıcı uyarı
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İyilik İyileştirir programında sunucu Metin Aydın'ın konuğu olan Klinik Psikolog Osman İlhan, ilişkilerde sürekli veren taraf olmanın ve sınır koyamamanın psikolojik sonuçlarına dikkat çekti. İlhan, bazı insanların sevgi ve ilgi görmek için sürekli verme davranışına yöneldiğini belirterek, "İyilik yaptığınız şeyler zamanla sizin sorumluluğunuza dönüşebilir" dedi.

İyilik İyileştirir programında Klinik Psikolog Osman İlhan, ilişkilerde sürekli veren taraf olmanın ve sınır koyamamanın psikolojik sonuçlarına dikkat çekti. İlhan, bazı insanların sevgi ve ilgi görmek için aşırı verme davranışına yöneldiğini belirtirken, bunun zamanla kişinin sorumluluğuna dönüşebileceğini söyledi. Yalnızlık ve kaybetme korkusunun sınır koymayı zorlaştırdığını ifade eden İlhan, sağlıklı ilişkiler için denge, karşılıklılık ve kişinin kendi sınırlarını koruması gerektiğini vurguladı.

"ÇOK VERİRSEM BENİ DAHA ÇOK SEVER YANILGISINA DÜŞÜYORLAR"

İyilik İyileştirir programının bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Osman İlhan oldu. İlhan, ilişkilerde kendini sürekli feda eden kişilerin davranışlarının altında çoğu zaman sevilme ve terk edilme korkusunun bulunduğunu söyledi.

Bazı insanların "çok verirsem yanımda kalır, beni daha çok sever" düşüncesine kapıldığını belirten İlhan, sürekli vermenin sürdürülebilir olmadığını ve sağlıklı bir ilişkide veren kişinin de alması gerektiğini ifade etti.

İYİLİKLER ZAMANLA SORUMLULUĞA DÖNÜŞEBİLİYOR

İlhan, kişinin sürekli fedakârlık yapmasının karşı tarafta zamanla bir beklenti oluşturabileceğine dikkat çekerek, bir dönem iyilik olarak yapılan davranışların ilerleyen süreçte kişinin sorumluluğu gibi görülmeye başlanabileceğini söyledi.

SINIR KOYAMAMANIN ALTINDA KAYBETME KORKUSU VAR

İlişkilerde sınır koymakta zorlanmanın nedenlerine de değinen İlhan, bunun temelinde çoğu zaman kaybetme korkusu ve yalnızlık fobisinin bulunduğunu belirtti.

İnsanların çevresindeki kişi sayısını ilişkinin kalitesiyle karıştırabildiğini söyleyen İlhan, yalnız kalabilmenin ise kişinin kendi iç dünyasıyla sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"VERMEK SEVGİ SATIN ALMA YÖNTEMİNE DÖNÜŞÜRSE TEHLİKELİ"

Sürekli verme davranışının kişinin sevgi, ilgi veya bir insanı hayatında tutma yöntemine dönüşmesi durumunda tehlikenin başladığını belirten İlhan, "Sınırsız vermek mümkün değildir; insanın nefesi de zamanı da sınırlıdır" dedi.

İlhan, kişinin yaptığı bir davranışın kendisini daha canlı, anlamlı ve doyumlu hissettirmesi halinde bunun değer odaklı bir davranış olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

"YALNIZLIK İNSANI OLGUNLAŞTIRABİLİR"

Yalnızlığın her zaman olumsuz bir deneyim olmadığını vurgulayan İlhan, yalnızlıkla panik yaşamadan kalabilen kişilerde sükûnet ve olgunlaşmanın başlayabileceğini ifade etti.

"BAZI DEPRESYONLAR VAROLUŞSAL BİR MESAJDIR"

Hayatın yoğunluğu ve sürekli devam eden telaşın insan psikolojisi üzerindeki etkisine değinen İlhan, bazı durumlarda depresyonun kişinin durup kendisine dönmesi gerektiğine dair bir mesaj olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

SAĞLIKLI İLİŞKİLERDE DENGE VURGUSU

İlhan, ruh sağlığı açısından kişinin çalışabilme ve sevebilme kapasitesinin önemine dikkat çekerek, bu kapasitelerin geliştirilebileceğini ifade etti. Sağlıklı ilişkilerde ise sınırsız fedakârlık yerine karşılıklılık, sınır ve denge kurulmasının önemini vurguladı.

Osman İlhan, Metin Aydın, Psikoloji, İyilik, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Sevgi satın almaya çalışıyor olabilirsiniz! Uzmandan çarpıcı uyarı - Son Dakika

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