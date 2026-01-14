Şevki Efendi Mushaf'ı Yayınlandı - Son Dakika
Şevki Efendi Mushaf'ı Yayınlandı

14.01.2026 16:19
Bakan Ersoy, 1878'de yazılan Şevki Efendi Mushaf'ının basımını tanıttı, sanata vefa mesajı verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mehmed Şevki Efendi - Mushaf-ı Şerif' kitap tanıtım toplantısına katıdı. Bakan Ersoy, "Bizler, Şevki Efendi gibi sahasında çığır açan bir sanatkarımızın, bir tane eserinin dahi basılmamış olmasını ciddi bir eksiklik olarak gördük ve bunu gidermek adına çalışmalarımızı başlattık. Biz, Şevki Efendi'nin yazmış olduğu 25 Mushaf arasından 1878'de yazdığı Mushaf'ı seçerek basımını yaptık. Bu çalışma aynı zamanda TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığımızın neşrettiği ilk eser olarak da tarihe geçmiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Yazma Mushaflar Dairesi'nin ilk yayını 'Mehmed Şevki Efendi- Mushaf-ı Şerif' kitap tanıtım programına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Hat Sanatçısı Mehmet Özçay ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Ersoy, Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmiş şekli olan Mushaf yazımında Mehmet Şevki Efendi'nin önemli bir isim olduğuna vurgu yaptı.

'ŞEVKİ EFENDİ'NİN 1878'DE YAZDIĞI MUSHAF'I SEÇEREK BASIMINI YAPTIK'

Programda konuşma yapan Bakan Ersoy, "Şevki Efendi, hat tarihçilerimiz ve büyük hattatlarımız tarafından Osmanlı hat sanatında, sülüs ve nesih hatlarının zirvesi kabul edilmektedir. Bu büyük usta aynı zamanda Mushaf yazımında kendisinden sonraki hattatları derinden etkilemiş, günümüzde ise Mushaf yazımında hattatların tamamının takip ettiği yegane üslubun sahibi haline gelmiştir. Biz, Şevki Efendi'nin yazmış olduğu 25 Mushaf arasından 1878'de yazdığı Mushaf'ı seçerek basımını yaptık. Zira bu Mushaf yine alanının uzmanları tarafından mükemmelliğe örnek gösterilmekte; büyük sanatkarın nesih hattında ve hat tarihindeki konumunun şahidi olarak değerlendirilmektedir. Sultan Mehmed Reşat tarafından şehzadeliğinde hocasına yazdırdığı Mushaf'ın müzehhibi ise yine dönemin önde gelen sanatkarlarından Hüseyin Hüsnü Efendi'dir. Bizler, Şevki Efendi gibi sahasında çığır açan bir sanatkarımızın, bir tane eserinin dahi basılmamış olmasını ciddi bir eksiklik olarak gördük ve bunu gidermek adına çalışmalarımızı başlattık. Bu sadece bizim değil, hemen her hattatın ve önde gelen hat uzmanlarının bir beklentisi, arzusuydu. Öyle ki TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığımız tarafından Şevki Efendi Mushafı'nın basılacağı haberi ciddi bir heyecan vesilesi olmuş; aldığımız geri dönüşler, duyulan memnuniyet bizlerin de şevkini ve gayretini beslemiştir. Çalışmamızın her aşamasında son kararın, Mushaf'ı yayına hazırlayan ve günümüzde hat sanatımızın dünyadaki en önde gelen temsilcilerinden olan sayın Mehmet Özçay tarafından verildiğini burada vurgulamak isterim. Zira bu çalışmanın sancaktarı da odur. Hocamız, 2013'ün Ocak ayında Topkapı Sarayı'nda 1 hafta boyunca tarama yaparak bu yolu açmış, bugüne ulaşana kadar her menzilde emek sarfetmiştir. Çok şükür ehil ellerin bu emeğini, bu hasretini vuslata dönüştürmek bugüne nasip olmuştur." dedi.

'ÖZENLE ÇALIŞTIK'

Bakan Ersoy, "Bir Mushaf basmanın manevi hassasiyetine ve Şevki Efendi gibi çok önemli bir insan hazinemizin mirasını bugüne ve yarınlara taşımanın getirdiği sorumluluğa yakışır şekilde, özenle çalıştık. En gelişmiş baskı tekniklerini kullandık; kağıdından cildine, kutusuna ve rengine varıncaya kadar kaliteden, estetik ve zarafetten ödün vermedik. Arzu edilen baskı kalitesini yakalamak için tekrar tekrar baskı gerçekleştirdik. Hemen her sayfanın birden fazla basılmış olması, çalışmalarımızda gösterdiğimiz titizliğin bir sonucudur. Bu Mushaf sadece hattatı ve hattıyla değil, tezhibi ve cildiyle de muhteşem bir sanat eseridir. TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı, bu neşriyle yaklaşık 150 senelik özlemi sonlandırmış, Şevki Efendi'ye olan vefa borcumuzun bir nebze olsun ödenmesine vesile olmuştur. Şevki Efendi'ye ve onun şahsında Türk milletinin milli ve manevi benliğini yaşatmak uğruna sanatını, ilmini, ömrünü vakfetmiş; eserler ve hizmetler üretmiş cümle geçmişlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu çalışma aynı zamanda TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığımızın neşrettiği ilk eser olarak da tarihe geçmiştir" dedi.

'ÇEKİRDEK BİR İLİM HEYETİ OLUŞTURDUK'

Bakan Ersoy, "Unutmamak gerekir ki yazma eserler sözkonusu olduğunda çok fazla bilim dalı ve uzmanlık işe dahil olmaktadır. Kodikoloji, konservasyon ve restorasyon uygulamaları, Karbon-14 testiyle tarihlendirme, malzeme özelliklerinin tespiti, kataloglama ve veri tabanı oluşturma gibi başlıklarla uzayıp giden bir listeden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bilimsel araştırma laboratuvarları, teknolojik ekipmanlar, Mushaf tarihi ve yazma eser uzmanları, restoratör, kimyager ve biyologlardan oluşan çalışma grupları da araştırmaların bilimselliği ve sürekliliği açısından belirleyici bir öneme sahip oluyor. Bütün bu zaruretlerin bir an önce yerine getirilmesi için gereken adımı atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuş, zatıalilerinin talimatlarıyla TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Bütün yazma eserlerin, doğal olarak Mushafların da TÜYEK çatısı altında toplanması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Başkanlığımız bu konuda gerekli girişimleri başlatmıştır. Biz Bakanlık olarak müzelerimizdeki bütün yazma eserleri zaten TÜYEK'e devrettik. Aynı şekilde TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığımız da belirlenen program ve planlar doğrultusunda çalışmalarını başlatmıştır. Bu alanın önde gelen uzmanlarından Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı hocamızın başkanlığında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Hafız Osman Şahin ile değerli hocamız Hattat Mehmet Özçay'ın da yer aldığı çekirdek bir ilim heyeti oluşturduk. Başkanlığımız, TÜYEK'in yazma eserler konusundaki tecrübesini arkasına alarak, ülkemizdeki ve dünyadaki ilgili kurum ve kişilerin katkısıyla önemli hizmetlere imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA GÜZEL BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "İstanbul'da güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Daha da önemlisi bugün bu güzelliğe gelen her birinize, gelerek şahitlik eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Coşkun Hocamızın gayretleriyle, çalışmasıyla, hocalarımızın destekleriyle bu çalışmalar daha da artar. İstanbulumuza bu anlamda değer kazandıran herkese tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Program, Bakan Ersoy'a hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

